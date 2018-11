Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Reform der Grundsteuer

Stuttgart (ots) - Die Aussage, die Grundsteuerreform werde aufkommensneutral gestaltet, darf der Bürger getrost als eine Beruhigungspille betrachten. Denn was nützt es dem finanziell bis an die Grenze belasteten Mieter, wenn im Gegenzug zu der ihm noch draufgesattelten Grundsteuer die Mieter im Emsland entlastet werden? Die maßlose Mehrbelastung der Menschen wird sich durch eine aufkommensneutrale Reform zwar dämpfen, aber kaum je aufheben lassen. Je geringer ihre finanziellen Spielräume, desto eher werden sie in billigere Wohnquartiere ziehen, während die Bessergestellten bleiben können. Selbst die Kinder verkehren dann nur noch unter ihres gleichen.

