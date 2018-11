Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Plan Osmanen-Mitglieder abzuschieben

Stuttgart (ots) - Mit dem Verbot der Osmanen ist ihr nationalistisch-türkisches Gedankengut ebenso wenig verschwunden wie die von ihnen gehorteten Waffen es sind. Jede Auseinandersetzung mit Kurden in der Türkei birgt das Risiko, dass sie auch hier in Deutschland blutig ausgetragen wird. Deshalb führt der Plan des Präsidenten des baden-württembergischen Landeskriminalamtes, Ralf Michelfelder, verurteilte Führungskräfte der Osmanen in die Türkei abzuschieben, in die richtige Richtung.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell