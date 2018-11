Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu 100 Jahren Frauenwahlrecht

Stuttgart (ots) - 100 Jahre ist es her, dass Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen durften. Das klingt nach einer Ewigkeit - nach einer Welt, in der Frauen mit Hut und Korsett vor sepiafarbenem Hintergrund zu sehen sind. Und es klingt, als sei schon lange alles gut. Ist es aber nicht. Gern feiert sich diese Republik als aufgeklärt und modern und tut so, als sei Gleichberechtigung eine Tatsache, allein schon weil sie im Grundgesetz steht - ein Trugschluss. Sehr lange nach Inkrafttreten der Verfassung wurden Frauen sogar noch von Rechts wegen in aller Form benachteiligt. Vergewaltigung in der Ehe - um nur ein Beispiel zu nennen - ist erst seit 1997 strafbar.

