Unerwartete Reisevorbereitungen: Tetanus-Schutz mit an Bord!

Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude steigt - endlich Urlaub! Ob es in eine pulsierende Metropole geht, ans Meer oder in die Berge: Eine Auszeit vom Alltag ist immer eine Wohltat. Doch während wir an Reisepässe, Sonnencreme und die besten Fotospots denken, gibt es eine wichtige Vorbereitung, die oft übersehen wird - der Impfschutz. Viele Reisende denken bei Impfungen nur an exotische Fernreisen. Dabei lauert eine der gefährlichsten Infektionen überall: Tetanus.

Tetanus - Eine unsichtbare Gefahr im Alltag und auf Reisen

Ob ein kleiner Schnitt an einer Muschel am Strand, eine Schürfwunde oder eine Blase nach dem Stadtbummel - solche Verletzungen sind schnell passiert. Oft sind es gerade diese unscheinbaren und im Urlaub häufig unbehandelten Verletzungen, die ein Infektionsrisiko bergen. Das für Wundstarrkrampf verantwortliche Bakterium Clostridium tetani kommt weltweit in der Umwelt vor, besonders in der Erde - aber auch im Kot verschiedener Tierarten. Das bedeutet: Das Risiko einer Tetanus-Infektion beschränkt sich nicht auf abgelegene Gebirgspfade oder Abenteuerreisen, auch in Großstädten oder gepflegten Parkanlagen kann eine winzige, scheinbar harmlose Wunde zur Eintrittspforte für die Bakterien werden.

Symptome und Risiken - Warum Tetanus so gefährlich ist

Die ersten Anzeichen einer Infektion treten meist zwischen drei Tagen und drei Wochen nach der Infektion auf. Anfangs bemerken Betroffene oft nur ein leichtes Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl an der Wunde. Doch mit Fortschreiten der Infektion kommt es zu schmerzhaften Muskelkrämpfen im Bereich der Wunde, in größeren Muskelgruppen und im Gesicht.

Im Gesicht kann die Mimik- und Kaumuskulatur betroffen sein, es kommt zu Sprech- und Schluckbeschwerden und die Patienten und Patientinnen scheinen dauerhaft starr zu lächeln - sie entwickeln das sogenannte "Teufelsgrinsen". Neben dem Gesicht sind oft auch Nacken- oder Rückenmuskulatur sowie weitere Muskelpartien betroffen. Ohne medizinische Behandlung kann die Krankheit lebensgefährlich werden, wenn die Muskelkrämpfe zu einer Verengung der Atemwege führen. Unbehandelt endet eine Tetanusinfektion immer tödlich, weshalb Betroffene in der Regel intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Trotz moderner Behandlungsmöglichkeiten sterben laut Robert Koch-Insititut 10-20% der Betroffenen infolge einer Verengung der Atemwege bzw. Krämpfen des Zwerchfells.

Impfung - Der beste Schutz für eine sorgenfreie Reise

Das Infektionsrisiko ist im Alltag und gerade auf Reisen allgegenwärtig, da die Bakterien überall vorkommen können.Vor Reiseantritt sollte daher gemeinsam mit der Ärztin bzw. dem Arzt geprüft werden, ob der Impfschutz noch aktuell ist. Die Grundimmunisierung beginnt bereits im Kindesalter und kann für viele Jahre schützen - allerdings nicht lebenslang.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, die Impfung im Erwachsenenalter alle zehn Jahre aufzufrischen. Falls der Impfstatus unklar ist, wird nach einer Verletzung oft vorsorglich geimpft, um das Risiko zu minimieren. Wer viel reist, Sport treibt oder gerne in der Natur unterwegs ist, sollte sich rechtzeitig um seinen Impfschutz kümmern - so lassen sich Abenteuer unbeschwerter genießen.

Checkliste für unerwartete Reisevorbereitungen

Impfstatus checken : Neben Tetanus sollten auch andere Standard- und Reiseimpfungen (z. B. Hepatitis A/B, Masern, Tollwut, Typhus) rechtzeitig geprüft werden.

Neben Tetanus sollten auch andere Standard- und Reiseimpfungen (z. B. Hepatitis A/B, Masern, Tollwut, Typhus) rechtzeitig geprüft werden. Reiseapotheke bestücken: Je nach Reiseziel gehören neben Schmerzmitteln und Pflastern auch spezielle Medikamente gegen Magen-Darm-Beschwerden, Insektenschutz- und Wunddesinfektionsmittel ins Gepäck.

Notfall-Plan parat haben: Wer im Ausland unterwegs ist, sollte wissen, wo sich die nächste medizinische Einrichtung befindet. In diesem Zuge auch die Auslandskrankenversicherung checken.

Hygiene unterwegs beachten: In manchen Ländern sind Leitungswasser, rohe Lebensmittel oder Eiswürfel potenzielle Infektionsquellen - entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Individuelle Gesundheitsrisiken bedenken.

Tetanus ist eine der gefährlichsten Infektionen, aber gleichzeitig leicht vermeidbar. Um im Urlaub die Auszeit genießen zu können, ist es umso wichtiger, sich im Voraus zu schützen. Wer sich rechtzeitig impfen lässt, kann entspannter reisen und den Sommer mit gutem Gefühl genießen - ohne unangenehme Überraschungen. Jetzt den Impfstatus prüfen und gut gerüstet in den Urlaub starten!

