butterfly & elephant: Geschäftsführung, Investment Committee und erste Startups stehen fest

Der Accelerator von GS1 Germany geht mit einem starken Netzwerk und Branchen-Wissen für die Startup-Szene an den Start und stellt erstmalig beim ECR Tag die handelnden Akteure vor.

Der Accelerator butterfly & elephant von GS1 Germany gewinnt mit Benjamin Birker einen starken Startup-Kenner für die Geschäftsführung und mit Thomas Alt, Jacob Fatih, Meinrad Lugan, Ralf Pütmann und Kay Schiebur fünf ausgewiesene Top-Branchen- und Startup-Experten für das Investment Committee. Mit SLACE und pickshare freuen sich zum Start bereits zwei Startups über die Aufnahme ins Programm.

Die Idee von Schmetterling und Elefant steht für Transformation und Stärke und hebt die Vielfalt der Erfahrungen und Perspektiven hervor, die bei butterfly & elephant vorhanden sind, sowie die Vision, dass durch Zusammenarbeit, Wachstum und Erfolg entstehen. Eine Vision, hinter der auch Geschäftsführer Benjamin Birker steht: "Möglichkeiten ergreifen oder Chancen kreieren - das war schon immer meine Herangehensweise. Diese Einstellung hat es mir ermöglicht, für Mittelständler und Konzerne Wachstumsstrategien und Business Innovationen zu verantworten." Mit Birker erhält butterfly & elephant einen Geschäftsführer, der viele Jahre Erfahrung als Wegbereiter für Innovationen vorweisen kann, unter anderem in den Bereichen Business Development, Transformation und Digitalisierung bei namhaften Unternehmen wie Douglas, MediaSaturn, adidas oder Telekom. Als ehemaliger Co-Founder einer Dienstleistungs- und Investmentgesellschaft, verantwortete er die Unternehmensstrategie und baute erfolgreich ein vielseitiges Geschäft auf. Diese Erfahrungen will er nun im Accelerator einbringen. "Jetzt freue ich mich darauf, meine Expertise bei butterfly & elephant einzubringen - eine neue Generation von Unternehmern zu inspirieren und gleichzeitig selbst inspiriert zu werden", so Birker.

Das Investment Committee

Unterstützt wird er bei seiner Mission von einem Investment Committee, bestehend aus fünf Branchenexperten: Thomas Alt ist ein erfahrender Unternehmer und Gründer im Bereich der Software- und Unterhaltungselektronikbranche. Der Tech-Experte war unter anderem in verantwortlicher Position bei Apple in Kalifornien und ist Gründer von ramblr.ai, einer Plattform, die sich auf die Nutzung von KI und Computer Vision spezialisiert hat, um die Analyse von Videodaten zu verbessern. Jacob Fatih ist ein Gründer-Pionier und hat in seiner Laufbahn schon mehrere erfolgreiche Unternehmen in der Fitnessbranche sowie den Startup Inkubator Crealize gegründet.

Meinrad Lugan ist der Experte fürs Gesundheitswesen im Investment Committee. Er ist an mehreren Startups im Bereich Diagnostik, Medical Devices und AI beteiligt und regelmäßig Mentor bei internationalen Startups der Gesundheitswirtschaft. Ralf Pütmann ist Gründer, Investor sowie Berater und als Aufsichtsratsmitglied in mehreren Unternehmen tätig. Seine Expertise liegt im Retail-Bereich, so war er unter anderem tätig für Peek & Cloppenburg KG, Metro Group AG und GALERIA Kaufhof GmbH. Kay Schiebur ist Konzern-Vorstand Services bei der Otto Group und verantwortlich für die Steuerung der nationalen und internationalen Logistikaktivitäten sowie die Baur-Gruppe, Mitglied im Vorstand der Bundesvereinigung Logistik (BVL) und Aufsichtsratsmitglied von GS1 Germany.

Mithilfe dieser Vielfalt an Erfahrungen und Perspektiven gepaart mit der starken Community von GS1 Germany, will butterfly & elephant nun Startups beflügeln und bei der Skalierung unterstützen. Beim diesjährigen ECR Tag wurden die ersten Unternehmen des Accelerators vorgestellt.

Die ersten Start ups

SLACE ist eine WhatsApp Marketing Lösung, die sich auf den filialisierten, stationären Handel und die Konsumgüterindustrie fokussiert. WhatsApp-Marketing ersetzt dabei nicht nur den Handzettel, sondern ermöglicht eine interaktive lokale Angebotskommunikation, personalisiert auf Shopper:innen und Kontext. Im 1-zu-1 Kanal führt dies, ohne Streuverlust, messbar zu nachhaltigen Ergebnissen und mehr Kundenfrequenz. Gemeinschaftlich mit der Industrie refinanziert sich der Kanal über "Retail Media in WhatsApp". Das 2020 gegründete Berliner Unternehmen war von Anfang an GS1 Germany Solution Partner. Nun ist SLACE das erste Investment des neuen GS1 Germany Accelerators. Roland Siebert, Gründer und Geschäftsführer von SLACE sagt hierzu: "Mit unserem Conversational Retail Fokus ist GS1 Germany seit unserer Gründung einer unserer wichtigsten Partner gewesen." Zudem betont er die Relevanz von GS1 Standards für die Arbeit des Startups: "Der GS1 Digital Link Standard ermöglicht uns, auch die Shopper-Interaktion mit Produkten als weiteren Teil einer personalisierten Shopper-Kommunikation zu integrieren."

pickshare gestaltet durch eine zirkuläre Citylogistik Städte für Menschen und schafft dadurch einzigartige Erlebnisse an der Haustür. Der Fokus liegt auf vier Kernbranchen: Retail-, CEP-, Reusables- und Recycables-Solutions. Hauptziel ist die ganzheitliche Orchestrierung der logistischen Wertschöpfungskette in der Citylogistik, durch die technologische und operative Konsolidierung von Warenströmen anhand von Empfängerpräferenzen in der Ver- und Entsorgung von Haushalten und Unternehmen. "Der Accelerator butterfly & elephant von GS1 Germany ist für unser Unternehmen ein perfekter strategischer Partner, da GS1s weitreichendes Netzwerk in Industrie und Handel pickshare unterstützt, die notwendigen Standards für eine diskriminierungsfreie Zusammenarbeit in der zirkulären Logistik zu etablieren und zu verbreiten," berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Björn Marc Paulus. Durch diese Etablierung würden laut Paulus für pickshare Effizienz und Nachhaltigkeit in der Lieferkette maßgeblich vorangetrieben und die Erschließung neuer Geschäftsfelder ermöglicht.

GS1 Germany legt mit dem in 2024 neu gegründeten Accelerator den Grundstein für einen Ort der Entwicklung und des Aufbaus erfolgreicher Unternehmen. So ist butterfly & elephant mit Beteiligungskapital ausgestattet, um schnell und flexibel Geschäftsmodelle mit Potenzial und Mehrwert für die GS1 Community zu unterstützen. Neben Kapital fließen vor allem das Wissen über die Branchen und die GS1 Standards in die Zusammenarbeit ein - alles integriert in das starke Netzwerk von GS1 Germany. Eine mindestens Win-Win-Win-Situation.

