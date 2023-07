Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)

Personelle Neuaufstellung

BILD-Korrespondent Carl-Victor Wachs und Volkswirt Philipp Despot verstärken INSM

Berlin (ots)

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) stellt sich personell neu auf. Neuer Kommunikationschef wird zum 1. September der 32-jähige BILD-Bundestagskorrespondent Carl-Victor Wachs. Der Journalist mit Bachelor in Linguistik (Universität Cambridge) und Master in Literaturwissenschaften (Universität München) absolvierte Stationen als politischer Analyst beim Brüsseler Thinktank Carnegie Europe, als Pressereferent im Deutschen Bundestag sowie seit 2021 im Ressort "Politik und Wirtschaft" der BILD-Zeitung. Er ist Altstipendiat des Cusanus-Werks.

Neu ins volkswirtschaftliche Team der INSM kommt der Ökonom Philipp Despot (29), der aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban arbeitet. Er war zuvor Pressesprecher der Jungen Union und davor Kampagnenreferent bei der CDU. Er hat seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt und seinen Master in Economics in Heidelberg absolviert und ist Altstipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung.

INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carl-Victor Wachs und Philipp Despot zwei junge und zugleich erfahrene Politik- und Medienprofis mit ökonomischem Sachverstand gewinnen konnten, die daran mitwirken werden, für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft und Freiheit im politischen Berlin zu werben. Sie sind Teil einer Neuausrichtung und personellen Verstärkung der INSM. Zugleich möchte ich Florian von Hennet danken, der als Pressesprecher und Kommunikationschef die INSM zwölf Jahre lang souverän vertreten und richtungsweisende Impulse gesetzt hat. Er verlässt die INSM auf eigenen Wunsch."

Original-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell