Satzmedia GmbH

Verstärkung bei den Salesforce Consulting Partnern in Norddeutschland

Satzmedia wird Partner von Salesforce

Hamburg (ots)

Die Hamburger Full-Service-IT-Agentur Satzmedia wird Registered Consulting Partner von Salesforce, der weltweit führenden CRM-Plattform.

"Durch die Aufnahme der weltweit größten CRM-Lösung in unser Portfolio werden wir künftig unsere Kunden auf dem Weg zu zukunftsweisender Kundenbindung und -gewinnung unterstützen", erklärt Christian Satz, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Satzmedia GmbH.

Mit mehrfach Salesforce-zertifizierten Mitarbeitern wird Satzmedia künftig individuelle Salesforce-Lösungen konzipieren und die Kunden bei der Umsetzung und Prozessanalyse beraten. Dadurch, dass bei Salesforce die gesamte Kundenkommunikation von Marketing über Vertrieb bis zum Service auf einer Plattform vereint ist, werden Informationen zentralisiert und so Kosten und Zeit gespart - und das ohne zusätzlichen Aufwand für die hauseigene IT.

Auf dem Marktplatz AppExchange steht eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen zur Verfügung, mit denen Salesforce bequem erweitert werden kann.

Über Salesforce:

Salesforce, der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management (CRM)-Software, ermöglicht Unternehmen, sich in einer vollständig neuen Art und Weise mit ihren Kunden zu vernetzen. Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform. Das Unternehmen wurde 1999 von Marc Benioff gegründet. Heute vertrauen bereits mehr als 150.000 Unternehmen auf Salesforce. Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: CRM) finden Sie unter www.salesforce.com/de.

Über Satzmedia:

Seit 1999 setzt die Satzmedia GmbH als Full-Service-Dienstleister digitale Strategien in erfolgreiche Projekte um. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Prozesse mit Hilfe internetbasierter Technologien verbessern wollen. Der Fokus liegt dabei auf Anwendungen für Hersteller sowie den Handel. Das inhabergeführte Unternehmen aus Hamburg realisiert maßangefertigte Commerce-Systeme, Enterprise Content Management-Systeme und webbasierte Lösungen, die in vorhandene Systemlandschaften eingebettet werden. Neben der Umsetzung von Projekten stehen die Mitarbeiter den Kunden auch in den Bereichen Analyse, Beratung und Konzeption zur Seite. Bisherige Kunden und Großprojekte schließen u.a. Montblanc International GmbH, Weleda AG, Aurubis AG, Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG, Eppendorf AG, Europart GmbH, IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co. KG und Gruner + Jahr GmbH Co KG ein.

