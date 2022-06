StepStone.de

Neue StepStone-Kampagne zeigt, wie einfach Bewerben sein kann

Düsseldorf (ots)

Der Lebenslauf-Generator hilft Bewerber*innen dabei, schnell und einfach einen professionellen Lebenslauf zu erstellen

Mit der neuen Produktkampagne zeigt StepStone, dass Jobsuche ganz einfach sein kann. "Wer einen neuen Job sucht, hat derzeit so gute Chancen wie nie", sagt Diana Augustin, Head of Brand Marketing bei StepStone. "Mit der Kampagne wollen wir jede*n ermutigen, diese Chance zu ergreifen. Wir stehen ihnen dabei zur Seite."

Mit einer neuen Produktkampagne zeigt die digitale Recruiting-Plattform StepStone, wie sie Bewerben leichter macht. Im Mittelpunkt des neuen Spots steht der StepStone Lebenslauf-Generator. Das kostenlose Tool ermöglicht es Bewerber*innen, mit nur wenigen Klicks einen professionellen Lebenslauf zu erstellen und sich damit auch direkt zu bewerben. "Wir bei StepStone wollen Menschen dabei helfen, einen Job zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Die Chancen dafür stehen derzeit gut wie nie, denn die Zahl der Jobangebote bricht seit Monaten alle Rekorde", sagt Diana Augustin, Head of Brand Marketing bei StepStone. "Gleichzeitig wissen wir, dass viele Menschen zögern, diese Chance für sich zu nutzen, denn Bewerben kann mühsam sein. Mit der Kampagne wollen wir sie ermutigen und zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen und täglich daran arbeiten, die Jobsuche für sie schneller und einfacher zu gestalten."

Virtueller Assistent hilft beim perfekten Lebenslauf

Der StepStone Lebenslauf-Generator begleitet Bewerber*innen bei der Erstellung des Lebenslaufs. Das Tool zeigt Schritt für Schritt auf, welche Informationen Teil des Lebenslaufs sein sollten - das hilft nicht nur dabei, den richtigen Aufbau zu wählen, sondern auch, nichts Wesentliches zu vergessen. Egal ob Foto, Informationen zur Ausbildung, bisherigen Berufserfahrung oder zu fachlichen und persönlichen Skills - während der Eingabe teilt StepStone praktische Empfehlungen und Tipps. "Wir bei StepStone stehen täglich mit Recruiter*innen weltweit in Kontakt und befragen im Rahmen unserer Marktforschung regelmäßig Tausende von Personalverantwortlichen. Deshalb wissen wir genau, was ihnen wichtig ist", sagt Augustin. "Dieses Wissen haben wir bei der Entwicklung des Lebenslauf-Generators berücksichtigt. So haben unsere Expert*innen die Lebenslauf-Vorlagen so gestaltet, dass sie Recruiter*innen genau das zeigen, was sie sehen wollen. Damit Bewerber*innen exakt die Sprache der Recruiter*innen sprechen, unterstützen wir bei den wichtigsten Rubriken mit smarten Keyword-Empfehlungen - z. B. beim Jobtitel und den Fähigkeiten." Neben verschiedenen Layoutoptionen können Bewerber*innen aus verschiedenen Farben wählen und ihrem Lebenslauf so eine persönliche Note geben. Ist der Lebenslauf fertig erstellt, lässt er sich ganz einfach als PDF oder direkt im StepStone-Konto speichern und für die nächste Bewerbung nutzen. Und: Wer möchte, kann seinen CV auch in der StepStone-Lebenslaufdatenbank hinterlegen und damit von Arbeitgebern gefunden werden.

Neuer Spot: Wiedersehen mit der StepStone-Enkelin

Start der neuen 360-Grad-Kampagne, die in TV, Online und Social Media zu sehen ist, war Anfang Juni. Zu sehen ist die bekannte StepStone-Enkelin, die einem Freund hilft, seinen Lebenslauf fertig zu stellen, was ihm allerdings sichtlich schwer fällt. Sie empfiehlt ihm, den StepStone Lebenslauf-Generator auszuprobieren.

Hier geht es direkt zum StepStone Lebenslauf-Generator: https://www.stepstone.de/Karriere-Bewerbungstipps/lebenslauf-erstellen/

Hier geht es zum neuen StepStone TV-Spot:

https://youtu.be/sOt3UVDnR3k

Über StepStone

StepStone ist eine führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. StepStone verbindet jährlich mehr als 100 Millionen Bewerbungen mit über 150.000 Arbeitgebern. Als integrierte Plattform automatisiert StepStone mit KI-basierten Lösungen sowohl die Jobsuche als auch die Rekrutierung passender Mitarbeiter*innen. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete StepStone einen Umsatz von etwa 800 Millionen Euro. StepStone ist in mehr als 20 Ländern aktiv - darunter mit StepStone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 3.700 Mitarbeiter*innen.

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell