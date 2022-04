Junge Helden e.V.

Organspende: Wann ist Deutschland nicht mehr Schlusslicht?

Gemeinsam mit Jürgen Vogel starten Junge Helden e.V. und Stiftung Über Leben politische Kampagne

"Wir werden uns mit den aktuellen Zahlen und der politischen Regelung nicht zufriedengeben, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung den teilweise todkranken Menschen gegenüber", so Jürgen Vogel, Mitinitiator der politischen Kampagne von Junge Helden e.V. und Stiftung Über Leben.

Aktuell vermeldet die Deutsche Stiftung Organtransplantation einen überraschend dramatischen Einbruch der Organspendenzahlen: Im ersten Quartal 2022 gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 29 Prozent weniger Organspender*innen.

Die neuesten Zahlen sowie die lückenhafte Umsetzung des neuen Gesetzes machen deutlich: Deutschland schafft den Absprung vom letzten Platz im europäischen Vergleich bisher nicht.

Im März 2022 ist das "Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende" in Kraft getreten. So sperrig wie das neue Gesetz klingt, so wenig Aufschwung bringt es für die Situation der Organspende in Deutschland. Mehr Mut zur Veränderung und ein klares Bekenntnis für die Organspende - das hätten sich Junge Helden e.V. und die Stiftung Über Leben von der Politik gewünscht, als vor zwei Jahren die Chance zur Widerspruchsregelung in Deutschland bestand. Wie dringend der Handlungsbedarf weiterhin ist, zeigt der Einbruch der Organspendezahlen um 29 Prozent im ersten Quartal 2022: Laut DSO gab es in Deutschland im ersten Quartal 2022 nur 176 Organspender*innen, im Vorjahreszeitraum waren es noch 249. 562 Organe konnten in Deutschland im ersten Quartal 2022 postmortal entnommen werden, 600 Organe konnten bisher übertragen werden. Das sind 194 Transplantationen weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit dem Start ihrer neuen Kooperation machen die beiden Organisationen mithilfe einer eindringlichen Illustration der Künstlerin Anne-Marie Pappas auf die aktuellen Missstände aufmerksam. Denn klar ist: Es geht um Menschenleben. Die Illustration wird diese Woche auf Instagram veröffentlicht und auf Presse-Anfragen gerne zugeschickt.

