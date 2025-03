Management Circle AG

POLLY: Das Longevity Festival für ein langes, gesundes Leben

Wissenschaft, Edutainment und Treatments von 22.-24. August in Frankfurt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

Longevity hat einen neuen Namen: POLLY. Die Abkürzung POLLY steht für "Philosophy of Living Long and Young" und wird zum Synonym für ein bewusstes, gesundes, langes Leben. Beim Festival von 22. bis 24. August im KAP Europa in Frankfurt am Main treffen sich rund 5.000 Interessierte, um gemeinsam die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Lebensstile und Gadgets kennenzulernen und auszutauschen.

"Longevity ist das Thema unserer Zeit, weil Fortschritte in Wissenschaft, Medizin und Technologie es ermöglichen, nicht nur länger zu leben, sondern auch die Lebensqualität und Vitalität bis ins hohe Alter zu maximieren. Deshalb haben wir POLLY ins Leben gerufen. POLLY - Philosophy of Living Long and Young - ist das Festival für all jene, die neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, Innovationen und Strategien für ein langes lebenswertes Leben für sich entdecken möchten. Mit POLLY feiern wir ein langes vitales Leben," sagt Sigrid Bauschert, CEO von Management Circle, dem Sponsor dieses Festivals.

Von 22. bis 24. August bespielen mehr als 150 Speaker die vier interaktiven Festival- Bühnen. Darunter Longevity-Experten wie Nils Behrens, Aubrey de Grey, Dr. Andrea Gartenbach, Lifestyle-Podcasterin Kristine Zeller, Wim Hof Instructor Daniel Ruppert und Bestseller-Autor Timo Osterhaus und der social-media affine Arzt und Ernährungsexperte Felix M. Berndt (doc.felix).

Longevity-Enthusiast Nils Behrens: "Longevity ist deswegen so interessant, weil wir sowohl einen kurzfristigen als auch einen langfristigen Effekt haben. Wir halten aber viele Dinge für gesund, die es gar nicht sind. Was funktioniert und dass Longevity Spaß macht, zeigen wir beim POLLY-Festival."

Das sind die 10 Themenfelder von POLLY: Ernährung, Wellness & Travel, Supplements, Sport & Bewegung, Mental Health & Resilienz, Schlaf & Erholung, Medizin & Genetik, Wearables & Digital Health, Financial Health & Vorsorge, Beauts & Well Aging. Die Teilnehmer:innen wählen zwischen spannenden Vorträgen und interaktiven Formaten, Mind & Body Journeys, Special Treatments, Coachings und Netzwerkrunden. Dazu zeigen 55 Aussteller neue Trends, Produkte und Technologien.

POLLY steht für höchste Qualität, Innovation und die Überzeugung, dass Langlebigkeit mehr ist als ein Ziel - sie ist eine Lebensphilosophie: Für Menschen, die proaktiv in Gesundheit, Prävention und regenerative Lösungen investieren wollen, auch, Mediziner, Forscher, Investoren und Unternehmen aus den Bereichen HealthTech, Biotechnologie und Präventivmedizin spricht POLLY an, denn sie gestalten die Zukunft der Langlebigkeit maßgeblich mit.

Tickets sind ab sofort buchbar unter www.polly-festival.com

Original-Content von: Management Circle AG, übermittelt durch news aktuell