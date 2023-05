Philip Morris GmbH

Am 25. Mai 2025 lud Philip Morris mit der Marke IQOS knapp 1.000 ausgewählte Gäste ins legendäre Kraftwerk in Berlin-Mitte zu einem spektakulären Event mit internationalen Top Acts der Club-Szene ein. Mit "Enter the Next Level" wurde der Start der neuen Tabakerhitzer-Generation IQOS ILUMA gefeiert.

IQOS schickte seine Gäste auf eine interaktive Reise, in deren Mittelpunkt die neue Induktionstechnologie des Geräts stand, welche durch verschiedene Erlebnisstationen und Installationen aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt wurde. Bereits im spacig illuminierten Foyer im Erdgeschoss wurden die Ankommenden mit einem individuellen LED-Wearable ausgestattet und darauf eingestimmt, nicht nur passive Zuschauer, sondern vielmehr aktiver Teil einer beeindruckenden Entdeckungsreise zu werden. Anschließend überraschte die Gäste im abgedunkelten Obergeschoss eine Laser Light Show und Künstler mit einer außergewöhnlichen Live Performance, die schließlich im großen Reveal-Moment des neuen IQOS ILUMA Gerätes gipfelte. Über kleine interaktive Boxen konnten die Anwesenden einzelne Lichtkegel im eindrucksvollen Hauptraum steuern, zudem enstand durch die Weitergabe an andere Gäste ein besonderes Erlebnis der Verbundenheit.

Im Anschluss erkundete das Publikum die Produkt-Highlights in Themen-Lounges, wo die Gäste unter anderem die innovative Induktionstechnologie hinter dem Produkt erleben und vor allem, das neue Produkt probieren konnten. Die Gravurstation bildete einen weiteren Höhepunkt des Abends, an der sich die Gäste ihr IQOS ILUMA ganz persönlich gestalten lassen konnten.

Ebenso wie die übrigen Gäste zeigte sich auch Philip Morris Managing Director Markus Essing vom Launch-Event begeistert: "Ein sensationeller Abend, bei dem unser neues Produkt richtig in Szene gesetzt wurde! Für uns ist IQOS ILUMA nahe an der Perfektion und genau diese Begeisterung haben uns heute auch unsere Konsumentinnen und Konsumenten zurückgespielt, die hier das Produkt erstmalig probieren konnten."

Als musikalischen Höhepunkt hatten die IQOS ILUMA-Verantwortlichen eine besondere Überraschung im (Reise-)Gepäck: Die internationalen Stars der Club Szene Damiano von Erckert und Top Act Honey Dijon, die im Berghain bereits Club-Geschichte geschrieben hat. Sie sorgten am späteren Abend für die passenden House und Techno Beats zur Show, zu denen die Gäste im Kraftwerk bis in die frühen Morgenstunden tanzten.

Mit dem neuen IQOS ILUMA Tabakerhitzer und dem Launch Event setzt Philip Morris ein klares Zeichen für 'State of the Art' und unterstreicht seine Vision einer 'smoke-free future'.

Über Philip Morris International Inc. (PMI)

PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.

Über die Philip Morris GmbH

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 37 Prozent im Jahr 2021 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.

