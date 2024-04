Techem GmbH

Mit Abrechnung Direct zur Heizkostenabrechnung in Echtzeit

Energiedienstleister Techem erweitert sein digitales Angebot

Mit 'On-Demand-Service' Abrechnung Direct in wenigen Minuten zur Heizkostenabrechnung

Nächster Schritt in Richtung Digitalisierung sowie Kunden- und Serviceorientierung

Mit Abrechnung Direct, dem digitalen Service für die Heizkostenabrechnung in Echtzeit, bestimmen Kunden von Techem selbst, wann ihre Abrechnung fertig ist. Neben Privatkunden steht dieser Service seit April 2024 nun auch Geschäftskunden zur Verfügung. Damit erweitert der Eschborner Energiedienstleister konsequent sein digitales Leistungsangebot rund um die Verbrauchsabrechnung.

Digitale Lösungen für einen klimaneutralen Gebäudebestand

Abrechnung Direct macht die Heizkostenabrechnung zu 100 Prozent digital. Im Vergleich zur klassischen Beauftragung sind Bestandskunden damit in der Lage, den Abrechnungszeitpunkt selbst zu bestimmen, das Ergebnis direkt online zu überprüfen und sofern erforderlich, Änderungen vorzunehmen. Die finale Abrechnung kann anschließend sofort heruntergeladen werden. Durch den digitalen Service entfällt auf diese Weise die übliche Wartezeit. Über die Möglichkeit eines fortlaufenden, transparenten Einblicks in die eigene Abrechnung und damit die Energieverbräuche schafft Techem mit Abrechnung Direct einen weiteren Mehrwert für seine Kunden. Denn nur wer den eigenen Energieverbrauch kennt, kann ihn auch reduzieren und damit nachhaltig Kosten und CO2-Emissionen einsparen - getreu dem Motto: Messen schafft Bewusstsein.

"Indem wir Abrechnung Direct nun auch unseren Geschäftskunden zur Verfügung stellen, erweitern wir nicht nur unser digitales Produkt- und Serviceportfolio, sondern richten dieses auch konsequent entlang der Bedürfnisse unserer Kunden aus. Dies zeigt sich nicht zuletzt bereits während der Entwicklungsphase, in der wir gezielt Kundenfeedback eingeholt und bei den folgenden Entwicklungszyklen direkt berücksichtigt haben - Abrechnung Direct wurde damit zusammen mit unseren Kunden für unsere Kunden entwickelt. Diese Serviceorientierung spiegelt sich auch in zahlreichen positiven Kundenbewertungen wider", so Nicolai Kuß, CSO von Techem.

Direkter Draht zum Kundenservice

Abrechnung Direct steht Privatkunden bereits seit Juli 2022 zur Verfügung. Der 'On-Demand-Service', der Vermietenden insbesondere lästige Zwischenschritte erspart, wurde seitdem bereits von über 60.000 Kunden in Anspruch genommen. Stellen Kunden im Rahmen der Datenprüfung Auffälligkeiten in der Abrechnung fest, können sie diese auf direktem Wege online bearbeiten. Bei komplexeren Anfragen stehen den Kunden an fünf Tagen die Woche Techem-Abrechnungsexperten als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. Automatische Plausibilitätsprüfungen stellen außerdem die Qualität und Rechtssicherheit der Abrechnung sicher. Mit Abrechnung Direct gibt Techem seinen Kunden daher einen weiteren digitalen Service an die Hand, damit diese ihre Mietbestände energieeffizient und nachhaltig ausrichten können.

