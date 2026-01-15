MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH

Den Rhythmus des weiblichen Körpers verstehen

Natürliche Wege für mehr Balance in allen Lebensphasen

Viele Frauen spüren die natürlichen Veränderungen während des Zyklus. Manchmal wirkt der Körper ruhiger und nach innen gerichtet, wenig später stellt sich neue Energie, Leichtigkeit und ein stärkeres Gefühl von Klarheit ein. Stimmung, Appetit und Leistungsfähigkeit verändern sich im Monatsverlauf mal deutlicher, mal ganz fein. Weil dieser Rhythmus das Leben über viele Jahre begleitet, kann es für viele Frauen hilfreich sein, ihn bewusster wahrzunehmen. Denn jede Frau erlebt ihren Zyklus auf ihre eigene Weise und darf selbst entdecken, welche Form der Selbstfürsorge ihr in den unterschiedlichen Phasen guttut.

Wohltuende Selfcare in den "vier Jahreszeiten" des Zyklus

Ein immer beliebterer Ansatz ist das sogenannte Cycle Syncing: Routinen und Wohlfühlmomente orientieren sich dabei an den verschiedenen Zyklusphasen. Zur Orientierung kann der Zyklus bildlich mit den vier Jahreszeiten verglichen werden:

Menstruationsphase: der innere Winter

In dieser Phase richtet sich der Blick zu sich selbst, Ruhe tut gut und Wärme wird als besonders wohltuend empfunden. Ein warmes Ritual - etwa am Bauch oder unteren Rücken - kann diese Zeit angenehm begleiten und für kleine Momente der Entspannung sorgen. Der neue Klosterfrau Perioden Wärme Balsam mit pflegendem Mandelöl und ätherischen Ölen aus Muskatellersalbei, Ingwer und Zitrusfrüchten schafft beim Einmassieren ein wohltuendes Wärmegefühl.

Follikelphase: ankommender Frühling

Mit dem Ende der Blutung beginnt die Follikelphase und vieles fühlt sich plötzlich wieder leichter an. Der Körper gewinnt an Energie und der Kopf wird klarer. Eine Art des inneren Frühlings bricht aus, der Lust auf Neues macht und frischen Schwung bringt.

Ovulationsphase: der Sommer

Rund um den Eisprung in der Ovulationsphase stellt sich häufig ein sommerliches Gefühl von Kraft und Zuversicht ein. Viele Frauen erleben in dieser Phase besonders viel Klarheit, soziale Offenheit und Tatendrang.

Lutealphase: ein sanfter Herbst

Danach folgt ein sanfter Übergang in den metaphorischen Herbst, die Lutealphase. Die Energie wird allmählich ruhiger, und viele Frauen spüren deutlicher, was ihnen guttut. Kleine Pausen, entspannte Routinen und bewusste Selbstfürsorge helfen, diese Phase ausgeglichen zu gestalten.

Das neue Klosterfrau Zyklus-Balance kann bei regelmäßiger Einnahme dazu beitragen, das hormonelle Gleichgewicht [1] durch Vitamin B6 zu fördern und mit Hilfe von Folsäure, Magnesium und Eisen den Körper [2, 4, 5] in herausfordernden Zyklusphasen zu unterstützen. Gleichzeitig tragen Vitamin B6 und B12 zu einem seelischen Gleichgewicht und zur Funktion des Nervensystems bei. [1, 3] So kann mehr Stabilität und Wohlbefinden über den Zyklusverlauf [1] hinweg entstehen - den 'vier Jahreszeiten' des weiblichen Zyklus.

Die Wechseljahre: Wenn sich der vertraute Zyklus verändert und ein neuer Abschnitt beginnt

Meist ab 40 Jahren verändert sich mit der Perimenopause, dem Übergang von den regelmäßigen Perioden hin zur Menopause, der bisher vertraute Zyklus: Die Abstände zwischen den Blutungen werden unregelmäßiger, manche Monate vergehen ganz ohne Periode. Parallel dazu zeigen sich körperliche und emotionale Veränderungen, etwa Hitzewallungen, Unruhe, Schlafprobleme oder das Gefühl, schneller aus der Balance zu geraten.

Klosterfrau Meno-Balance kann Frauen in dieser Lebensphase begleiten, wenn sich der Körper Schritt für Schritt auf den Rhythmus umstellt. Die Kombination aus pflanzlichen Extrakten wie Salbei, Hopfen und Frauenmantel sowie ausgewählten Mikronährstoffen ist darauf abgestimmt, diese Lebensphase zu unterstützen und ein natürliches Hormongleichgewicht herzustellen. [1] Die enthaltenen Nährstoffe können dazu beitragen, Schweißausbrüche [6, 7] zu regulieren, innere Gelassenheit zu fördern [8] und den Erhalt von Haut und Knochen zu unterstützen [9]. Eine Zusammensetzung, die das Wohlbefinden von Frauen in dieser Zeit auf natürliche Weise begleiten kann.

Natürlich begleiten - in jeder Lebensphase

Ob während des aktiven Zyklus oder im Wandel der Wechseljahre: Klosterfrau unterstützt Frauen dabei, ihren eigenen Rhythmus wahrzunehmen und selbstbestimmt zu leben. Seit 200 Jahren inspiriert durch ihre Gründerin, "Klosterfrau" Maria Clementine Martin - entwickelt für Frauen, die ihren Weg selbst bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.klosterfrau.de

Der Klosterfrau Perioden Wärme Balsam mit pflegendem Mandelöl und ätherischen Ölen aus Muskateller-Salbei, Ingwer und Zitrusfrüchten sorgt für einen wohltuenden Wärmeeffekt und körperliche Entspannung, durch sanftes Einmassieren. Er bietet so eine wohltuende Unterstützung vor und während der Periode.

Klosterfrau Zyklus-Balance mit Mönchspfeffer- und Schafgarbenextrakt sowie verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen fördert das hormonelle Gleichgewicht [1] durch das enthaltene Vitamin B6 und unterstützt Körper [2, 4, 5] und Psyche [1, 3] dabei, in Balance zu bleiben - für Stabilität und Wohlbefinden im Zyklusverlauf [1].

Klosterfrau Meno-Balance®mit Salbei, Frauenmantel & Hopfen. Unbeschwerter durch die Wechseljahre mit Calcium, Magnesium und den Vitaminen B2, B6, B12, D und E.

Hinweise

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen.

[1] Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit und zur normalen psychischen Funktion bei.

[2] Folsäure trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

[3] Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

[4] Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.

[5] Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei.

[6] Salbei unterstützt die Regulation von Schweißausbrüchen.

[7] Hopfen unterstützt Frauen bei den Anzeichen der Wechseljahre, wie Hitzewallungen und Schweißausbrüchen.

[8] Vitamin B12 trägt zur normalen Funktion des Nervensystems bei, Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit und zur normalen psychischen Funktion bei.

[9] Vitamin B2 trägt zum Erhalt normaler Haut bei, Vitamin D3, Calcium und Magnesium tragen zum Erhalt normaler Knochen bei.

Über Klosterfrau:

Über die Klosterfrau Healthcare Group:

Die Klosterfrau Group ist aus dem 1826 von der Klosterfrau Maria Clementine Martin in Köln gegründeten Unternehmen entstanden. Die Klosterfrau Group bildet inzwischen das gemeinsame Dach für Unternehmen in den Bereichen Consumer Healthcare, Medical, Contract Manufacturing und Cosmetics. Zentrale Services wie Finanzen, Controlling, Personal, IT und viele mehr sind am Gründungsstandort und Hauptsitz in Köln angesiedelt. Tradition und Innovation prägen die Kultur der Klosterfrau Group und bilden eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Mit rund 1.400 Mitarbeitern an 17 Standorten in Europa ist die Klosterfrau Group eine treibende Kraft in der Gesundheitsbranche.

Über die Marke Klosterfrau:

Klosterfrau setzt seit 1826 auf die Unterstützung der Natur. Mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Wirkkraft stellt Klosterfrau ein breites Sortiment zu Verfügung, um dem Körper effektiv, aber schonend zu helfen. So unterstützen die Produkte unter anderem in den Bereichen Erkältung, Schlaf & Beruhigung, Magen & Verdauung, Muskeln & Gelenke, Frauengesundheit und Wundheilung. Sie sind gut verträglich und ihre Inhaltsstoffe so abgestimmt, dass eine bestmögliche Wirkung erzielt werden kann. Wissen, was die Natur kann - das ist die Stärke von Klosterfrau.

