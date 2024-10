die Bayerische

In allen Dimensionen nachhaltig: die Bayerische legt die Basisrente neu auf

Ein weiteres starkes nachhaltiges Zeichen gegen Altersarmut: Mit der neuen Basisrente Blue Invest hat die Bayerische einen innovativen Tarif ins Leben gerufen, der ausschließlich in eine saubere Zukunft investiert - und darüber hinaus noch die finanziellen Folgen bei Berufsunfähigkeit absichert.

Investment in die Zukunft - in doppelter Hinsicht

Kernelement der Basisrente Blue Invest: Die Anlagebeiträge fließen ausschließlich in die mehrfach ausgezeichneten nachhaltigen Sachwertefonds der Unternehmenstochter Pangaea Life. Während der Fonds 'Blue Energy' gezielt in erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft sowie in Energiespeicher und energieeffiziente Projekte investiert, liegt der Fokus des Fonds 'Blue Living' auf nachhaltigen Wohnimmobilien weltweit, insbesondere in Metropolregionen in Deutschland und dem Süden der USA.

"Unsere aktuelle Studie 'Nachhaltiges Investieren 2024' der Pangaea Life belegt, dass Energie und Wohnungsbau zu den Top-3-Sektoren gehören, denen die Deutschen in puncto Geldanlage den größten nachhaltigen Impact zutrauen. Genau auf diese Bereiche zielen unsere Pangaea Life Fonds ab, und das mit einem Höchstmaß an Transparenz", betont Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen. "Mit der Basisrente Blue Invest verbinden wir die besonderen Qualitäten dieser Anlageform - etwa die steuerliche Förderung vom Staat zu 100 Prozent und die Auszahlung als lebenslange Rente - mit der Investition in die Zukunft einer lebenswerten Umwelt und Gesellschaft, inklusive ausgezeichneter Renditechancen. Das macht unser Angebot einzigartig am Markt."

Starkes Fundament auch bei Erwerbs- oder Arbeitsunfähigkeit

Weiteres Highlight der Basisrente Blue Invest: Zusätzlich zum Aufbau der eigenen Altersvorsorge bietet sie on top die Möglichkeit an, den Eintritt einer Berufsunfähigkeit abzusichern. Dies reicht von der reinen Beitragsbefreiung bis hin zum Erhalt einer Berufsunfähigkeitsrente, die bis zum Beginn der Altersrente ausbezahlt wird. Haben Kundinnen und Kunden darüber hinaus die Option der fortgeführten Beitragsdynamik vereinbart, übernimmt die Bayerische nicht nur den Beitrag bei Eintritt der Berufsunfähigkeit, sondern auch alle künftigen planmäßigen Beitragserhöhungen des Vorsorgevertrags.

"Damit erhalten unsere Kundinnen und Kunden ein umfassendes Instrument zur Absicherung des Einkommens im Alter, ganz im Sinne unseres Vorsorge- und Präventionsgedankens", resümiert Martin Gräfer. "Davon profitieren nicht nur Selbständige und Personen mit einem hohen versicherungspflichtigen Einkommen. Gerade auch für Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien kann die Basisrente eine attraktive Anlageform sein, indem sie als vorgezogener Versorgungsausgleich abgeschlossen wird - mit dem Effekt eines ausgewogeneren Vorsorgekonzepts für die gesamte Familie."

Weitere Informationen rund um die Basisrente Blue Invest finden Sie unter: https://ots.de/eP50Ux

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

