Ärmel hoch für den guten Zweck: die Bayerische wird zeitweise Ärmelsponsor des TSV 1860 München zugunsten der Münchner Tafel e.V.

Die Bayerische, Hauptsponsor des TSV 1860 München, stellt für mindestens fünf Heimspiele der Löwen das Ärmelsponsoring zugunsten der Münchner Tafel bereit. Zusätzlich spendet der Löwenhauptsponsor pro Heimspiel 1.860 Euro an die Münchner Tafel, um die wertvolle Arbeit der Organisation zu unterstützen, die bedürftige Menschen in München mit Lebensmitteln versorgt. Mit dieser Aktion soll nicht nur finanzielle Hilfe geleistet, sondern auch ein klares Zeichen für soziales Engagement gesetzt werden. Gleichzeitig lädt der Hauptsponsor weitere Unternehmen ein, den TSV 1860 München dauerhaft als Ärmelsponsor aktiv zu fördern.

Die Partnerschaft geht weit über eine finanzielle Spende hinaus: Spieler des TSV 1860 München sowie Mitarbeitende und der Vorstand der Bayerischen werden einen Tag lang aktiv bei der Münchner Tafel mitarbeiten, um vor Ort persönlich zu helfen. Zudem erhalten Kinder aus bedürftigen Familien die Gelegenheit, als Einlaufkinder bei den Heimspielen der Löwen dabei zu sein. Während der gesamten Dauer des Ärmelsponsorings sind weitere gemeinsame Aktionen geplant, um das soziale Engagement noch sichtbarer zu machen und das Miteinander in München zu fördern.

Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen, erklärt: "Unser Ziel ist es, mehr als nur monetäre Unterstützung zu leisten. Durch die gemeinsame Aktion wollen wir Verantwortung übernehmen und die Münchner Tafel langfristig stärken. Die Aktion endet nicht mit dem Ärmel, sondern ist vielmehr der Anfang. Es ist uns ein Anliegen, einen echten, nachhaltigen Beitrag zu leisten und einer Organisation wie der Tafel München eine Bühne zu geben. Umso besser, wenn man einen Partner wie den TSV 1860 München an seiner Seite hat, der das sofort unterstützt. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an den DFB, der mit einer schnellen Sondergenehmigung diese Aktion für uns überhaupt erst möglich gemacht hat. Überdies wollen wir Unternehmen der Region einladen, Teil der Sponsorengemeinschaft des TSV zu werden."

"Unsere Spieler werden die Münchner Tafel tatkräftig unterstützen. Mit unserem Engagement schaffen wir eine Plattform, um Bedürftigen direkt zu helfen und den Zusammenhalt in unserer Stadt zu fördern. Das liegt uns als Münchner Traditionsverein sehr am Herzen und wir freuen uns sehr, dass sich unser Hauptsponsor entschieden hat, den freien Ärmel zu nutzen. Es wäre schön, wenn sich nach dem Beispiel der Bayerischen weitere Unternehmen finden, die unseren Trikot-Ärmel als Bühne für sich oder den guten Zweck nutzen möchten", ergänzt Dr. Christian Werner, Geschäftsführer des TSV 1860 München.

Mit dieser Kooperation setzen die Bayerische und der TSV 1860 München ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Sport wird hier zur Plattform, um Solidarität und soziales Engagement in der Stadt zu fördern.

"Diese Partnerschaft zeigt, dass Solidarität in München großgeschrieben wird. Die Münchner Tafel kann sich sehr glücklich schätzen. Die Unterstützung des TSV 1860 und der Bayerischen hilft uns enorm, jede Woche über 21.000 bedürftige Münchnerinnen und Münchner mit Lebensmitteln zu versorgen. Wir danken herzlichst für dieses Engagement", so Hannelore Kiethe, Vorstandsvorsitzende der Münchner Tafel e.V.

Zum ersten Mal spielen die Löwen heute um 19.00 Uhr gegen Hannover 96 II in den Trikots mit dem besonderen Ärmel.

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

