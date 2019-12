die Bayerische

Risikolebensversicherung: die Bayerische und DELA Lebensversicherungen kooperieren

München (ots)

Im Bereich der Risikolebensversicherung und der Einkommenssicherung beschließen die Versicherungsgruppe die Bayerische und DELA Lebensversicherungen eine exklusive Kooperation.

Mit der DELA als Produktgeber und der Bayerischen als Vertriebspartner bieten die beiden neuen Kooperationspartner eine Risikolebensversicherung in zwei Varianten. Neben einer klassischen Risikolebensversicherung mit gleichbleibender Leistung während der Vertragslaufzeit, bringen beide Versicherungen auch eine Risikolebensversicherung für Baufinanzierung mit fallender Versicherungssumme auf den Markt. Teil der gegenseitigen Partnerschaft ist zusätzlich, dass die DELA in Zukunft die Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeiten-Policen der Bayerischen vertreiben wird.

"Mit den DELA Lebensversicherungen wissen wir die absoluten Experten auf dem Gebiet der Risikolebensversicherungen an unserer Seite", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Deshalb freuen wir uns sehr, unseren Kunden zusammen mit unserem Kooperationspartner fortan zwei echte Top-Policen auf dem Markt anbieten zu dürfen. Mit zwei starken und traditionsreichen Partnern im Rücken, wissen Kunden sich und ihre Liebsten im Fall der Fälle in den besten Händen."

Die Risikolebensversicherungen der beiden Kooperationspartner zeichnen sich durch ihre besondere Einfachheit, Flexibilität, ihr klares und transparentes Bedingungswerk sowie einen großen Leistungsumfang aus. Unter anderem profitieren Kunden von garantierten Beiträgen, flexiblen Tarif- und Erhöhungsoptionen, Schutz-Services für die ganze Familie, wie dem DELA-Ersthilfe-Programm mit kostenloser psychologischer Betreuung der Hinterbliebenen und einer besonders attraktiven Preisgestaltung.

Zugleich empfehlen die DELA Lebensversicherungen die Produkte der Bayerischen im Bereich der Einkommenssicherung. Mit den BU-Lösungen sowie der innovativen Grundfähigkeitenversicherungen der Bayerischen bietet die DELA ihren eigenen Kunden und Vertriebspartnern in Deutschland zukünftig hervorragend bewertete Produkte an.

"Wir freuen uns, mit der Bayerischen einen starken und erfahrenen Partner gefunden zu haben, der Kundenorientierung und zeitgemäße Versicherungslösungen lebt wie wir. Wir sind davon überzeugt, dass das Angebot der Bayerischen unsere marktfähigen Lösungen ideal ergänzt und schätzen das Vertrauen, das die Bayerische uns mit der Kooperation entgegenbringt. Es ist richtungsweisend, dass hier zwei traditionelle Versicherungsgesellschaften ihre Stärken sinnvoll bündeln", sagt Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der DELA Lebensversicherungen in Deutschland.

Kunden können die beiden Tarife der DELA-Risikolebensversicherung sowohl online auf der Webseite www.diebayerische.de als auch über den Exklusiv- und Maklervertrieb der Versicherungsgruppe die Bayerische buchen. Die BU- und Grundfähigkeiten-Tarife der Bayerischen werden im Zuge des Relaunches der DELA-Webseite dort in Kürze verfügbar sein.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.

Die DELA Lebensversicherungen sind eine Zweigniederlassung der 1937 gegründeten DELA Coöperatie U.A. In den Niederlanden und Belgien hat das Unternehmen rund 4 Millionen Kunden und beschäftigt dort über 2.300 Mitarbeiter. Die DELA bietet in diesen Ländern Produkte in den Bereichen Risikolebensversicherung und Sterbegeldversicherung an. Zudem verfügt die DELA in den Niederlanden über eine ausgeprägte Infrastruktur im Bereich Bestattungsdienstleistungen. Seit 2018 bietet das Unternehmen auch in Deutschland eine Risikolebensversicherung an. In der Rechtsform einer Kooperative (Coöperatie) agiert die DELA wie ein genossenschaftlich arbeitendes Unternehmen und ist vergleichbar mit einem deutschen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der ausschließlich seinen Kunden und Mitgliedern verpflichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.dela.de

