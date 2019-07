Ärzte der Welt

Pressekonferenz nach einem Jahr Ankerzentren: Unerträgliche Zustände

München (ots)

"Die Lebensbedingungen in Ankerzentren und Massenunterkünften machen psychisch gesunde Menschen krank und psychisch Kranke noch kränker." So fasst es die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Stephanie Hinum zusammen. Seit Anfang 2019 bietet sie im Rahmen einer Kooperation von Ärzte der Welt und Refugio München in der sogenannten Ankereinrichtung Manching/Ingolstadt eine offene Sprechstunde an. Anlässlich des Jahrestages der Einführung des "Anker"-Konzepts im August 2018 wird Hinum auf einer vom Bayerischen Flüchtlingsrat organisierten Pressekonferenz über die unerträglichen, gesundheitsgefährdenden Zustände berichten, die das Team in den Sammelunterkünften gesehen hat.

Neben weiteren Expert*innen werden auch Bewohner*innen über ihre Situation Auskunft geben.

Wir laden Sie ein zur Pressekonferenz am 23.07.2019 um 10 Uhr im Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 1. Stock, 80469 München.

Weitere Teilnehmende und Organisationen:

Gabriele Höbenreich-Hajek von SOLWODI München wird aus ihrer Beratungsarbeit berichten und die besondere Schutzbedürftigkeit von Frauen auf der Flucht und speziell in den Massenunterkünften herausstellen.

Anna Frölich, Rechtsanwältin bietet mit weiteren Anwält*innen eine offene Rechtsberatung in Ingolstadt/Manching an. Sie wird über die eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten von Geflüchteten in Ankerzentren zu rechtlicher Beratung und Vertretung sprechen und das Angebot der "unabhängigen Beratung" seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge problematisieren.

Katharina Grote vom Bayerischen Flüchtlingsrat stellt das Kooperationsprojekt mit dem Münchner Flüchtlingsrat ANKER-watch vor: auf der Website sollen in Zukunft Missstände dokumentiert und öffentlich gemacht werden.

Vorstand unserVETO-Bayern legt die Auswirkungen der Ankerzentren auf die ehrenamtlichen und kirchlichen Unterstützer*innenstrukturen dar.

Pressekontakt:

Stephanie Kirchner

Pressereferentin

Ärzte der Welt e.V.

t. +49 (0) 89 45 23 081-294

m. +49 (0) 159 0406 2104

@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.org

Original-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell