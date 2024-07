DEVK Versicherungen

DEVK lädt Kinder in den Sommerferien zum Fotowettbewerb ein

Seit 30 Jahren ist die DEVK Hauptsponsor vom Weltkindertag in Köln. Zum Jubiläum ruft der Versicherer bundesweit zu einem Fotowettbewerb auf. Auf www.was-kinder-lieben.de können Familien aus ihrer Perspektive zeigen, was Kindern wichtig ist. Zu gewinnen gibt es 30 mal 300 Euro für die nächste Geburtstagsfeier.

Das Haustier, der Spielplatz, die Geschwister oder doch etwas ganz anderes? Aus Sicht der Kleinsten möchte die DEVK in ihrem Fotowettbewerb zum Weltkindertag erfahren, was dem Nachwuchs besonders am Herzen liegt. Die Bilder sollen zeigen, was Kindern wirklich wichtig ist. In einer Galerie haben Interessierte die Möglichkeit, die Einsendungen nach dem Zufallsprinzip anzusehen.

Online teilnehmen und gewinnen

Gemeinsam mit einer erziehungsberechtigten Person können Kinder ihr Bild auf der Webseite www.was- kinder-lieben.de hochladen. Teilnehmen können Kinder bis zehn Jahre, Einsendeschluss ist der 16. August 2024. Unter allen Einreichungen verlost die DEVK 30 mal je 300 Euro für den nächsten Kindergeburtstag. Die Gewinner werden ausgelost und der Betrag bis 4. Oktober überwiesen. Die symbolische Scheckübergabe findet jeweils in der nächsten DEVK-Geschäftsstelle statt.

Große Feier im Kölner Rheinauhafen

Gefeiert wird der Weltkindertag in Köln am Sonntag, 22. September. Auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet ein buntes Fest mit unterhaltsamem Bühnenprogramm und vielen Aktionen. Am Stand der DEVK können sich Familien auf das klassische Kinderschminken freuen, einen Clown sowie einen Hochseilklettergarten. "Wir laden alle Familien herzlich dazu ein, sich am Weltkindertag und unserem Fotowettbewerb zu beteiligen. Ich freue mich auf viele Einsendungen und großartige Bilder", sagt Gottfried Rüßmann, Vorstandsvorsitzender der DEVK.

Den Fotowettbewerb finden Sie unter www.was-kinder-lieben.de

Weitere Fotos finden Sie unter https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_201152.jsp

