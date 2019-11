Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU

Pressekonferenz der Inkassounternehmen | Zahlungsmoral, Gründe fürs Nichtzahlen, betroffene Branchen, Inkassogesetz, Trends bei Verbraucherinsolvenzen

Berlin (ots)

Wie steht es aktuell um die Zahlungsmoral von Verbrauchern und Unternehmen? Wie gut werden Rechnungen bezahlt, wie lange müssen Gläubiger auf das Geld ihrer Schuldner warten? Was sind die Gründe für schlechtes Zahlungsverhalten und welche Prognosen haben die Inkassounternehmen für 2020?

Informationen dazu liefert Ihnen die Jahrespressekonferenz der Inkassowirtschaft.

Sie findet statt am:

Dienstag, den 19. November 2019, 10.30 Uhr Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße, 10117 Berlin

Ihre Gesprächspartnerin ist: Kirsten Pedd, Präsidentin des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU)

Weitere Themen: - Geplantes neues Inkassogesetz: Schuldnerschutz vs. Gläubigerschutz - Verbraucherinsolvenzen: Auswirkungen einer schnelleren Entschuldungsfrist auf die Wirtschaft - Zahlungsverhalten der öffentlichen Hand - Zahlungsmoral-Umfrage der Inkassounternehmen: Alle Ergebnisse, alle Trends

