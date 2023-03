Braun

Styling-Tools von Braun für jeden Style und jeden Anlass

Schwalbach am Taunus

Für eine neue Generation von Männern geht es heute um viel mehr als nur das äußere Erscheinungsbild. Es geht darum, seinen ganz eigenen Look zu kreieren - von Kopf bis Fuß, von der Idee bis zur Umsetzung. Mit Braun hat Mann dabei den perfekten Styling-Partner an seiner Seite. Denn für jeden individuellen Style gibt es das passende Tool von Braun. Ohne Kompromisse. Für jeden Tag und jeden Anlass. Erweitert wird das Sortiment ab Mai 2023 um einen Premium-Barttrimmer, der die High-Tech-Details und das ikonische Design von Braun vereint und auch dem größten Bart-Liebhaber den perfekten Style verleiht. Auch bewährte Tools wie der Braun Series X, der All-in-One-Trimmer oder der Bodygroomer sorgen mit innovativen Updates für noch mehr Spaß beim Styling.

Bart-Styling ist nach wie vor ein Trendthema: Mehr als 70 % der Männer tragen einen Bart¹ und sehen ihren Style als Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Sie sind stets auf der Suche nach dem perfekten Look - und dem perfekten Tool, um ihren individuellen Style umzusetzen. Genau dafür ist Braun der Experte an der Seite der Männer: Die traditionsreiche Marke bietet eine ganze Palette an Tools und Lösungen für jeden Style und jedes Bedürfnis. Die verschiedenen Styling-Tools von Braun sind einfach zu bedienen und so gestaltet, dass sie nicht nur jedem Benutzer ein sicheres Gefühl geben, sondern auch präzise Ergebnisse liefern.

Die aktuellen Innovationen und Updates zeigen, dass Braun die Männer bei ihren individuellen Styling-Bedürfnissen trendorientiert inspiriert und maßgeschneidert unterstützt:

Wie frisch vom Barber - aber bequem zu Hause gestylt mit dem Braun Barttrimmer 9

Wer seinen Bart regelmäßig für einen präzisen Schnitt und ein gutes Hautgefühl beim Barber stylen lässt, aber noch auf der Suche nach dem perfekten Tool für zu Hause ist, findet im Braun Portfolio ab Mai 2023 die optimale Lösung: den neuen Barttrimmer 9 - ein hochwertiger Trimmer mit innovativer Technologie und erstklassiger Ausstattung. Dank lebenslang scharfer ProBlade Klinge, ProWheel Präzisionsrad für die ideale Längeneinstellung und Barber Tools-Zubehör lassen sich Perfektion und Leidenschaft eines professionellen Bart-Stylings ganz einfach zu Hause nachahmen. Teil des Zubehörs ist unter anderem die neue Bartschablone, um ein möglichst symmetrisches Trimmen und Faden zu ermöglichen. Kurzum: Der Braun Barttrimmer 9 bietet Präzision, Effizienz und Kontrolle, vereint in einem Premium-Tool für einen Bart-Style wie frisch vom Barber. Außerdem bietet der BT9 nun mit Brauns bester Series 9 Pro Akkutechnologie 80 % mehr Akkuleistung², die für eine Nutzungsdauer von bis zu 180 Minuten ausreicht³.

Ein Tool zum Trimmen, Stylen und Rasieren: der Braun XT5

Der Series X von Braun kann einfach und flexibel für alle Körperpartien zum Rasieren, Trimmen und Stylen verwendet werden. Nass oder trocken, mit Schaum oder Gel, am Waschbecken oder unter der Dusche, mit oder gegen die Wuchsrichtung - der Series X macht alles mit. Dank durchdachter Neuerungen ist er jetzt noch besser: Die innovative und nun verbesserte 4D-Klinge mit vier Scherelementen sorgt für ein effizientes Ergebnis ohne Kompromisse beim Thema Komfort und Hautschonung. Neue Accessoires wie verschiedene Kammaufsätze für Gesicht und Körper sowie der schmale, rutschfeste Griff garantieren eine einfache und komfortable Handhabung. Der Braun Series X bietet die schnelle Lösung für ein selbstbewusstes Auftreten, Tag für Tag.

Universelle Styling-Optionen von Kopf bis Fuß

Egal ob vielseitiger effizienter Einsatz am ganzen Körper oder sanftes Styling auch an empfindlichen Stellen: Braun bietet mit seinen All-in-One-Trimmern und Body-Groomern die optimale Lösung.

Der neue Braun All-in-One-Trimmer 7+ ist mit dem aktualisierten Zubehör ein "Tool für alle Fälle" und bietet ein scharfes, schnelles und effizientes Styling-Erlebnis von Kopf bis Fuß. Mit diesem Universal-Tool in neuer Premium-Optik lässt sich jeder Look mit Leichtigkeit und Präzision stylen und immer wieder verändern. Zudem befindet sich der Detailtrimmer-Aufsatz erstmals im Premium-Lieferumfang des Allrounders, für präzise Konturen beim Styling.

Der Braun Body Groomer 5 wurde speziell für die effiziente, sichere und sanfte Entfernung von Köperhaaren entwickelt. Er trimmt und schneidet selbst an den empfindlichsten Stellen sanft und zuverlässig. Der neue Aufsatz für die Glattrasur am Körper ist perfekt für alle, die dem aktuellen Manscaping-Trend folgen möchten. Der Bodygroomer von Braun bietet eine optimale Hautschonung, ohne Abstriche bei der Trimmerleistung zu machen, und sorgt für ein frisches und sauberes Gefühl am ganzen Körper.

Barttrimmer 9 (BT9): ab 149,99 EUR UVP*

Series X (XT5): ab 64,99 EUR UVP*

All-in-One-Trimmer (AIO7+): ab 139,99 EUR UVP*

Body Groomer (BG5): ab 69,99 EUR UVP*

¹ Rasur & Styling-Studie von Braun in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Appinio: Online-Umfrage unter 1.001 Männern im Alter von 18-35 Jahren (unterteilt in 18-24 Jahre, 25-30 Jahre und 30-35 Jahre), durchgeführt im Juli 2022.

² Im Vergleich zum vorherigen Barttrimmer.

³ Basierend auf 5 Minuten pro Style, was 36 Stylings entspricht.

* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

