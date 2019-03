Horizont

Apple beruft Marketingchef für Deutschland

Frankfurt am Main (ots)

Benjamin Reininger wird Anfang Mai bei Apple anheuern. Als Head of Marketing soll der 41-Jährige nach Informationen von HORIZONT Online (dfv Mediengruppe) das Geschäft des kalifornischen Tech-Riesen mit Services, Content und Subscription-Modellen in der DACH-Region vorantreiben. Apple hat die Position neu geschaffen.

Amazon hat mit Reininger einen Manager verpflichtet, der sich im Abo-Geschäft bestens auskennt. Der Manager ist seit April 2016 bei DAZNtätig. Bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst der britischen Perform Group war er zunächst Marketing Director für die DACH-Region, zuletzt Senior Vice President Marketing für Europa. Während sich Apple zu der Personalie wie gewohnt nicht äußert, bestätigt DAZN den Abgang auf Anfrage.

Reiningers neue Aufgabe ist höchst spannend. Er darf er sich nicht nur um bereits etablierte Angebote wie den App Store, iTunes und Apple Music kümmern, sondern auch um den neuen Streamingdienst Apple TV+ sowie die Flatrates für Games und Zeitschriften.

Mit gleich mehreren Angeboten startet Apple derzeit seine lange erwartete Offensive im Abo-Geschäft. Mit dem am Montag vorgestellten Streamingdienst Apple TV+ und der Zeitschriften-Flatrate Apple News+ ist klar, welche Pfeile der Konzern im Köcher hat. Offenbar richtet Apple sein Marketing stärker auf die regionalen Märkte - in diesem Fall auf Deutschland, Österreich und die Schweiz - aus. Vor allem das Geschäft mit Content und Services ist stark lokal getrieben und lebt von Partnerschaften mit regionalen Inhalte-Anbietern und App-Entwicklern. Mit der Werbestrategie aus dem Hardwaregeschäft - die Kampagnen für iPhone-Modelle, Air Pods und Apple Watches sind weltweit nahezu einheitlich - dürfte Apple in diesem neuen Segment nicht weit kommen.

