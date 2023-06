Gillette Deutschland

NEU: Gillette Intimate - Wenn es (wirklich) darauf ankommt

Schwalbach am Taunus

Dass Männer sich die Haare im Intimbereich trimmen oder rasieren ist nichts Neues - neu sind allerdings ganz spezielle Tools für diese sensible Angelegenheit, denn jeder dritte Mann gab bei einer repräsentativen Umfrage** an, sich beim Rasieren im Intimbereich schon einmal verletzt zu haben. Mit Gillette Intimate kommt jetzt die erste Produktreihe von Gillette für die Intimrasur auf den deutschen Markt. Mit Trimmer, Rasierer und zwei Pflegeprodukten, die allesamt auf die spezifischen Bedürfnisse der Intimzone abgestimmt sind, geht die Traditionsmarke auf die Wünsche der männlichen Verbraucher ein. Sanft und sicher soll es sein - und gleichzeitig unkompliziert und komfortabel.

Vor einem Date, für Sport, Strand und Sauna: Etwa zwei Drittel der Männer rasiert oder trimmt sich - mehr oder weniger regelmäßig - im Intimbereich. Schnell und unkompliziert soll es gehen, das wünschen sich ebenfalls zwei Drittel der befragten Männer.** Und deutlich mehr als die Hälfte von ihnen (63 %) möchte ein Tool, das wirklich für die Intimrasur geeignet ist. Schließlich haben Haut und Haare in der Intimzone ihre eigene Beschaffenheit und daher ganz besondere Bedürfnisse: Dünne, empfindliche Haut in Kombination mit dicken, krausen Haaren verlangen nach Tools und Pflegeprodukten, die während und nach der Rasur die Intimzone des Mannes wirksam und angemessen schützen.

Mit eigens für den Intimbereich entwickelten Produkten möchte Gillette das Erlebnis bei der Intimrasur verbessern und das Risiko von Schnitten und Verletzungen minimieren. Sicher und einfach, schnell und komfortabel - das sind die Ansprüche, die Mann an die Haarentfernung in seiner sensibelsten Zone hat. Dank der Kombination aus Hightech-Tools und Hautpflegeprodukten hat Gillette mit der neuen Produktlinie die perfekte Lösung.

Alle Produkte aus der neuen Gillette Produktlinie für den Intimbereich sind dermatologisch getestet. Das schenkt zusätzlich Sicherheit und Selbstvertrauen.

Trimmer für den Intimbereich

Für die Entwicklung des Gillette Intimate Trimmers haben sich die Expert*innen von Gillette und Braun zusammengesetzt und mit ihrem Wissen sowie ihrer gesamten Erfahrung herausgearbeitet, was einen perfekten Trimmer für den Intimbereich ausmacht. So haben sie ein Produkt entwickelt, das nicht nur höchste Qualitätsstandards erfüllt, sondern vor allem die spezifischen Anforderungen erfüllt: Die innovative SkinFirst (TM)-Technologie sorgt mit einer neuen Zahngeometrie dafür, dass sich der Gillette Trimmer an die individuellen Gegebenheiten der besonders dünnen Haut im Intimbereich anpasst. Drei verschiedene Kammaufsätze - darunter ein SkinFirst(TM)-Hautschutz-Aufsatz, der den Kontakt der Klingen mit der Haut minimiert - ermöglichen variable Längeneinstellungen für ein optimales Ergebnis. Lebenslang scharfe Klingen, ein leistungsstarker Akku sowie ein wasserfestes Gehäuse sind Merkmale der hochwertigen Produktqualität des Gillette Intimate Trimmers.

Rasierer für den Feinschliff

Etwa 55 % der deutschen Männer mögen es glatt. Für den Feinschliff der Intimrasur ist der Gillette Intimate Rasierer besonders gut geeignet: Fünf federmontierte, bewegliche Klingen passen sich jeder Unebenheit der Haut an. Unterstützt werden sie durch einen Klingenstabilisator, der die Klingen präzise im idealen Abstand zueinander hält. Ein Mikrokamm sorgt dafür, dass jedes Haar in einem Zug erfasst wird. Zwei feuchtigkeitsspendende Hautschutzelemente vor und hinter den Klingen bieten einen doppelten Schutz vor Hautreizungen und Irritationen. Das ergonomisch geformte Handstück ermöglicht dank seiner Form und der griffigen Oberfläche volle Kontrolle in der Intimzone. Die integrierte Flexball(TM)-Technologie sorgt dafür, dass sich die Klingen flexibel an die unebenen Konturen der Haut im Intimbereich anpassen. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Rasierern ist es Gillette gelungen, ein komfortables Tool zu entwickeln, das perfekt auf die Bedürfnisse der empfindlichen Haut in der Intimzone abgestimmt ist.

2-in-1 Reinigungs- & Rasiercreme

Die sensible Haut im Intimbereich bedarf bei der Rasur einer ganz besonderen Pflege. Die 2-in-1 Reinigungs- & Rasiercreme von Gillette Intimate reinigt nicht nur die Haut, sie bildet auch eine schützende Schicht zwischen Haut und Klinge, um das Risiko von Hautirritationen zu vermeiden. Mit einem Hauch Aloe Vera und Menthol für ein angenehm frisches, sauberes Gefühl. Ohne Parabene, Silikone und Farbstoffe.

Anti-Scheuer-Stick

Die Rasur kann die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut beeinträchtigen, was insbesondere in der empfindlichen Intimzone zu einem Gefühl von Trockenheit und Spannung führen kann. Reibt dann noch Kleidung oder Haut an der Haut, sind Reizungen oder Rötungen vorprogrammiert. Der Anti-Scheuer-Stick von Gillette Intimate kann täglich nach dem Duschen angewendet werden, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und hinterlässt ein sanftes Gefühl auf der Haut. Die milde, nicht fettende Formel mit Kokosnussöl und Sheabutter bietet einen langanhaltenden Schutz vor Reibung. Der praktische Stick sorgt für eine komfortable Handhabung beim Auftragen.

Gute Gründe für Gillette Intimate

Im Rahmen einer repräsentativen Studie** hat Gillette Antworten auf viele Fragen zur Intimrasur bekommen: Die Intimpflege mit Rasierer oder Trimmer gehört für zwei Drittel der Männer zur Bad-Routine einfach dazu; die Mehrheit von ihnen macht diese ein bis drei Mal pro Woche. Etwas mehr als die Hälfte der Männer, die sich regelmäßig ihre Haare im Intimbereich stutzen, bevorzugt dann gleich eine Glattrasur.

Gründe genug also, das Thema Intimrasur jetzt strategisch anzugehen. Mit der Gillette Intimate Produktlinie haben Männer den perfekten Partner an ihrer Seite, der sie Schritt für Schritt begleitet. Mit den technologisch ausgereiften Tools wird die sensible Angelegenheit der Intimrasur sanft, sicher und trotzdem effizient - und gleichzeitig auch noch einfach und komfortabel.

Produktinformationen:

Trimmer 59,99 Euro UVP*

Rasierer 19,99 Euro UVP*

2-in-1 Reinigungs- & Rasiercreme für den Intimbereich: 7,99 Euro UVP*

Anti-Scheuer-Stick 9,99 Euro UVP*

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung des Kaufpreises liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

**Gillette Studie zur Intimpflege in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut aytm: Online-Umfrage unter 1.000 Männern ab 16 Jahren, durchgeführt am 25./26. April 2023 in Deutschland.

Studiendaten, Bild-und Informationsmaterial zu Gillette Intimate finden Sie hier.

