EU-Terminvorschau vom 8.bis 15. Juni

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Sonntag, 8. Juni

Nizza: Kommissionpräsidentin von der Leyen bei der UN-Ozeankonferenz UNOC3 (bis 9. Juni)

Präsidentin von der Leyen vertritt die EU-Kommission am Montag, 9. Juni, auf der UN-Ozeankonferenz UNOC3 in Nizza. Am Vorabend nimmt sie an einem Abendessen für Staats- und Regierungschefs teil, das vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ausgerichtet wird. Am Montagmorgen hält die Präsidentin gegen 10:15 Uhr eine Rede auf der Plenarsitzung der Konferenz, live auf EBS. Am Nachmittag wird Präsidentin von der Leyen an einer Demonstration des europäischen "Digitalen Zwillings" des Ozeans teilnehmen. Die aus diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse werden öffentlich zugänglich sein und sollen unser Verständnis der Vergangenheit und Gegenwart des Ozeans verbessern sowie zuverlässige Vorhersagen für seine Zukunft liefern. Um 13.30 Uhr wird Präsidentin von der Leyen den Konferenzteilnehmern gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron, Ratspräsident António Costa und Fischereikommissar Costa Kadis den Europäischen Pakt für die Meere vorstellen, live auf EBS. Neben der Präsidentin werden auch die Kommissarin für den Mittelmeerraum, Dubravka Suica, die Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft, Jessika Roswall, und der Kommissar für nachhaltigen Verkehr und Tourismus, Apostolos Tzitzikostas, an der UN-Ozeankonferenz teilnehmen.

Mittwoch, 11. Juni

Bonn: Literarischer Abend: "Feuerprobe. Die trügerische Kartographie Europas"

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Literatour d'Europe" lädt die Regionalvertretung der Europäischen Kommission Bonn gemeinsam mit dem Literaturhaus Bonn zu einer Lesung und Diskussion mit dem renommierten polnischen Autor Tomasz Rózycki ein. Zweimal jährlich kommen Autorinnen und Autoren aus dem Land der jeweiligen Ratspräsidentschaft zu Wort - im Gespräch über Europa und die Fragen, die uns künstlerisch, politisch, medial und gesellschaftlich bewegen. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr Rózyckis aktuelles Buch "Feuerprobe. Die trügerische Kartographie Europas", in dem er sich literarisch mit der europäischen Identität auseinandersetzt. Die Veranstaltung findet in deutscher und polnischer Sprache statt. Ort: Regionalvertretung der Europäischen Kommission, Bundeskanzlerplatz 2b, 53113 Bonn. Zeit: 19.00 bis 21.00 Uhr. Weitere Informationen hier.

Donnerstag, 12. Juni

Berlin: EBD-Briefing zum Vorsitz Maltas im Ministerkomitee des Europarates

Am 14. Mai 2025 übernahm Malta den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates. Der Fokus des maltesischen Vorsitzes liegt auf der Stärkung der Demokratie durch Jugendbeteiligung, der Bekämpfung von Gewalt und Diskriminierung sowie den Weiterentwicklungen der Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine. Das EBD Briefing stellt diese Prioritäten vor und gibt gleichzeitig einen Rückblick auf den luxemburgischen Vorsitz. Gosia Binczyk, stellvertretende Leiterin der Kommissionsvertretung, begrüßt die Teilnehmenden zu Beginn der Veranstaltung. Zeit: 11 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr), Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Anmeldung und weitere Informationen hier.

Luxemburg: Treffen des Rates für Justiz und Inneres (bis 13. Juni)

Die Ministerinnen und Minister debattieren laut vorläufiger Agenda zunächst die vom Vorsitz angestrebte Ausrichtung einer Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts und einen partiellen allgemeinen Ansatz zur Verordnung zum Schutz von Erwachsenen. Abschließend informiert der Vorsitz die Justizministerinnen und -minister über den aktuellen Stand bezüglich des Beitritts der EU zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). Die Ministerinnen und Minister werden über die jüngsten Entwicklungen bei der Bekämpfung der Straflosigkeit bei Verbrechen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine informiert. Der Vorsitz wird über die Fortschritte bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität berichten. Dänemark informiert über das Arbeitsprogramm der kommenden Ratspräsidentschaft. Abschließend berichtet die Kommission über den Stand des Schengen-Raums 2025. Die Ministerinnen und Minister einigen sich über den zukünftigen Rechtsstatus der Vertriebenen aus der Ukraine. Abschließend tauschen sich die Ministerinnen und Minister über die Europäische Strategie für die innere Sicherheit sowie den Zugang zu Daten für eine wirksame Strafverfolgung aus. Am zweiten Sitzungstag tauschen die Ministerinnen und Minister sich zunächst über den Stand des Schengen-Raums 2025 und über die Prioritäten für den Schengen-Raum für die nächsten zwölf Monate aus. Abschließend werden die Ministerinnen und Minister über den Stand der Entwicklung der interoperablen IT-Infrastruktur der EU für das Grenzmanagement sowie die Strafverfolgung informiert. EBS+ überträgt die Pressekonferenz am ersten Sitzungstag um 16.30 Uhr und am zweiten Sitzungstag um 18.15 Uhr live. Weitere Informationen hier und hier.

Luxemburg: Urteil des EuGHs zur Beschaffung von Galileo-Übergangssatelliten

Mit Urteil vom 26. April 2023 wies das Gericht die Klage von OHB System, einer deutschen Gesellschaft für Raumfahrtsysteme, gegen die Vergabe des Auftrags für Galileo-Übergangssatelliten an Thales Alenia Space Italia und an Airbus Defence & Space ab. Die Kommission sei nicht verpflichtet gewesen, eingehende Untersuchungen zu den von OHB System gegen Airbus Defence & Space erhobenen Vorwürfen anzustellen. OHB System verfolgt ihr Anliegen weiter im Wege eines Rechtsmittels gegen das Urteil des Gerichts vor dem Gerichtshof. Ohne Schlussanträge. Ansprechpartner für die Presse beim EuGH hier. Weitere Informationen hier.

Sonntag, 15. Juni

Kananaskis: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist zum G7-Gipfel (bis 17. Juni)

50 Jahre nach dem ersten G7-Gipfel hat Kanada im Jahr 2025 die Präsidentschaft der G7 inne. Die G7 bringen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und das Vereinigte Königreich sowie die Europäische Union zusammen. Der Gipfel der G7-Staats- und Regierungschefs findet vom 15. bis 17. Juni in Kananaskis, Alberta, statt; seitens der EU-Kommission nimmt Präsidentin Ursula von der Leyen teil. Im Fokus stehen Themen wie internationaler Frieden und Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und Wachstum sowie der digitale Wandel. Weitere Informationen in Kürze hier.

Warschau: Informelle Tagung der Landwirtschaftsminister (bis 17. Juni)

Polen empfängt als Gastgeber Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten sowie der EU-Institutionen, darunter die Europäische Kommission, das Generalsekretariat des Rates, der Agrarausschuss des Europäischen Parlaments, COPA-COGECA und CEJA. Am ersten Tag besuchen die Teilnehmenden das Forschungsinstitut für Gartenbau in Skierniewice. Am zweiten Tag gibt es eine Arbeitssitzung zum Thema Generationswechsel als Grundlage für Innovation und Modernisierung in der Landwirtschaft. Um 13 Uhr findet eine Pressekonferenz statt. Weitere Informationen hier.

