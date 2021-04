American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany)

Innovation trifft Nachhaltigkeit: Helmke und Piechotta gewinnen Female Founders Award

Verleihung des AmCham Germany Female Founders Award 2021

Im Rahmen des Transatlantic Evening zeichnete AmCham Germany gestern zwei Gründerinnen mit dem Female Founders Award aus, die sich im Bewerbungsprozess mit ihrem innovativen und erfolgreichen Geschäftsmodell durchgesetzt haben.

Die Preisträgerinnen sind:

- Hannah Helmke, Founder & CEO, right. based on science - Julia Piechotta, Founder & CEO, Spoontainable

Right. based on science, gegründet in 2016 von Hannah Helmke, ist ein Anbieter für Klima-Metriken und Software. Helmke und ihre Kolleginnen und Kollegen können mit einem eigens entwickelten Modell zum Beispiel den Beitrag eines Unternehmens oder Anlageportfolios zur globalen Erwärmung berechnen. Das Ziel des Start-ups ist es, mehr Transparenz beim Thema Nachhaltigkeit zu schaffen und dabei Chancen und Risiken des Klimawandels aufzuzeigen. Geschäftsführerin Hannah Helmke erklärt: "Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung und sowohl Deutschland als auch die USA müssen eine entscheidende Rolle dabei spielen, das unter-Zwei-Grad-Ziel in der Zukunft zu erreichen. Ich fühle mich sehr geehrt, den Female Founders Award dieses Jahr zu erhalten und hoffe, dass er mir Möglichkeiten des Austauschs mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern eröffnet, dazu wie Geschäftsaktivitäten in Einklang mit dem Paris-Ziel gebracht werden können und wie sich das messen lässt."

Mit dem ersten essbaren Löffel revolutioniert Spoontainable das Eis essen. Hergestellt aus geretteten Kakao- oder Haferschalten sind die Löffel nachhaltig und umweltfreundlich. Neben den Löffeln bietet Geschäftsführerin Julia Piechotta mit ihrem Unternehmen auch essbare Trinkhalme und weiteres essbares Besteck an. "Ich bin sehr stolz, eine der Gewinnerinnen des diesjährigen Female Founders Awards zu sein. Zusammen mit meinem Team tragen wir täglich dazu bei, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Ich bin umso mehr erfreut, dass wir als weibliches Gründerteam als Vorbilder und Inspiration für alle zukünftigen Gründerinnen und Gründer dienen."

Geschäftsmodelle für die Zukunft

Neben der Innovationskraft des Geschäftsmodells wurden im Auswahlprozess auch Finanzierung und Wachstumszahlen bewertet. "Wir freuen uns sehr, dieses Jahr zwei passionierte Gründerinnen auszuzeichnen, deren Geschäftsmodelle Zeichen für die Zukunft setzen. Mit ihren Ideen wollen beide den Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit aktiv mitgestalten und die Geschäftsmodelle haben das Potenzial dies auch zu tun. Genau solche innovativen Ideen brauchen wir im Kampf gegen den Klimawandel auf beiden Seiten des Atlantiks", sagt Simone Menne, Executive Vice President von AmCham Germany.

Jurymitglied Torsten Oltmanns, Vorsitzender des Berlin-Chapters von AmCham Germany, betont: "Die zwei Siegerinnen sind Vorbilder für Frauen, unternehmerisch aktiv zu werden. Viel zu wenig Frauen gründen ihr eigenes Unternehmen. Das muss sich ändern und wir möchten mit unserem Award einen Beitrag dazu leisten, Gründerinnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen."

Ein Marshall Plan für Frauen

Damit Frauen häufiger ihr eigenes Unternehmen gründen, braucht es einen Marshall Plan für sie, empfiehlt Krista Pilot, Senior Vice President für Public Policy, Government Affairs und Communications bei PepsiCo Europe, die gestern auf der Award-Verleihung sprach. Der Female Founders Award von AmCham Germany verdeutlicht, wie viele erfolgreiche Gründerinnen es trotzdem gibt und wie viel Potenzial in ihren Unternehmen steckt. "Wir müssen diese Chance nutzen, unseren Zugang zu Frauen in der Wirtschaft neu zu denken", sagt Krista Pilot. Ein Marshall Plan könnte Finanzierungsmöglichkeiten, Mentoring-Programme, Weiterbildung und viele weitere Maßnahmen beinhalten, um Frauen nachhaltig in ihren Geschäftsideen zu stärken.

Bei der Verleihung sprachen außerdem Kathryn Harrison, Founder & CEO von Fixfake, Dr. Marianne Janik, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, Simone Menne, Executive Vice President von AmCham Germany.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Chelsea Spieker, Event Host und Podcast Presenter.

Diese Gründerinnen haben es auf die Shortlist geschafft:

- Dr. Sophia Doll, Co-Founder & Managing Director, OmicEra Diagnostics - Katharina Mayer, Founder & CEO, Kuchentratsch - Dr. Amelie Wiedemann, Co-Founder & Chief Science Officer, DearEmployee

Die Jury bestand aus:

- Nadine Bütow , Gründerin von CommsART und Mitglied bei Digital Media Women e.V. in Berlin - Dr. Guido Brinkel , Leiter Regulierungspolitik bei Microsoft Deutschland - Maria Gross , Geschäftsführerin bei Germantech - Carolin Schäufele , Geschäftsführerin und Vorsitzende bei SHE works! - Andreas Schwaiger , Vizepräsident und Geschäftsführer bei Texas Instruments Deutschland - Edith Stier-Thompson , Geschäftsführerin bei news aktuell

Hier finden Sie weitere Informationen zu AmCham Germanys Female Founders Award.

Über AmCham Germany

Die American Chamber of Commerce in Germany ist die Stimme der transatlantischen Wirtschaft. Wir fördern die globalen Handelsbeziehungen, die auf dem starken Fundament der amerikanisch-deutschen Partnerschaft stehen. Wir unterstützen aktiv die Interessen unserer Mitglieder durch unser globales Netzwerk in Wirtschaft, Politik und den AmChams weltweit und stärken den Austausch zwischen Mitgliedern und Politik. AmCham Germany ermöglicht interkulturelles Verständnis, Zusammenarbeit und neue Investitionen. Wir stehen für einen transparenten Dialog, freien Handel und ein wettbewerbsfähiges und offenes Wirtschaftsklima.

