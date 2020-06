Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am 26. Juni um 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen

Radio Bremen

Manuela Schwesig ist seit drei Jahren Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. In dieser Amtszeit musste die Mutter von zwei Kindern schwere politische und persönliche Hürden überwinden. Wie die SPD-Politikerin es geschafft hat, ihre Krebserkrankung, die Corona-Pandemie und ihr Familienleben zu meistern, berichtet die SPD-Politikerin in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 26. Juni, um 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen.

Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag folgende Gäste: den Kabarettisten Dieter Nuhr, die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Tabatabai, das Model und Unternehmerin Sara Nuru, die "Jäger" aus dem ARD-Erfolgsquiz "Gefragt - Gejagt" Dr. Thomas Kinne und Sebastian Klussmann sowie die Primatenforscherin Dr. Signe Preuschoft.

Dieter Nuhr

"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten", sagt Dieter Nuhr und lässt diesen Satz auf Mund- und Nasenschutzmasken drucken, die man in seinem Webshop bestellen kann. Ein Teil dieses Erlöses spendet der Kabarettist an die SOS-Kinderdörfer. Wie schwer es ihm aktuell fällt, nicht live vor Publikum auftreten zu können, und warum er das Kabarettistendasein zur Zeit als mühsam empfindet, berichtet Dieter Nuhr im Juni bei 3nach9.

Jasmin Tabatabai

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Jasmin Tabatabai mit dem Film "Bandits" ihren Durchbruch feierte. Seitdem ist sie aus der Film- und TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Warum die Schauspielerin und Sängerin Frauen dazu auffordert, unbequemer zu sein, welche möglichen Konsequenzen dies hat und warum sie gerade während sie singt, absolut sie selbst ist, berichtet Jasmin Tabatabai bei 3nach9.

Sara Nuru

Mit 19 Jahren gewinnt sie als erste "Person of Color" die TV-Show "Germany's Next Topmodel" - seitdem ist in Sara Nurus Leben viel passiert. Ihr Weg führte sie von den Laufstegen der Welt in die Kaffeeplantagen Äthiopiens, mitten hinein ins Geburtsland ihrer Eltern. Heute ist sie erfolgreiche Unternehmerin und Botschafterin für die Stiftung "Menschen für Menschen". Warum sie es gar nicht so schlecht findet, unterschätzt zu werden und was sie im Leben wirklich glücklich macht, erzählt Sara Nuru bei 3nach9.

Dr. Thomas Kinne und Sebastian Klussmann

Deutschlandweite Bekanntheit erlangten der "Quizdoktor" und der "Besserwisser" als "Jäger" in der Quiz-Sendung "Gefragt - Gejagt" im Ersten: Dr. Thomas Kinne und Sebastian Klussmann sind wahre Wissens-Genies. Schon seit Jahrzehnten dreht sich bei den Quiz-Champions alles ums ständige Anhäufen und Aufsaugen von Informationen - lebenslanges Lernen lautet ihr Credo. Wie sie es geschafft haben, sich scheinbar mühelos ihr unendliches Wissen anzueignen und dabei nie den Spaß zu verlieren, erzählen die beiden in unserer Sendung.

Dr. Signe Preuschoft

Orang-Utans sind faszinierende Tiere - leider geht ihre Population von Jahr zu Jahr zurück. Die Primatenforscherin Dr. Signe Preuschoft kümmert sich in Südostasien auf der Insel Borneo um Affen-Waisen, deren Mütter oft grausam ermordet wurden. Was die jungen Menschenaffen für ihr Überleben im Dschungel wissen müssen und inwiefern die Tierpsychologin aus Tübingen Ersatzmutter sein kann, berichtet Signe Preuschoft bei 3nach9.

Die Talksendung findet ohne Publikum statt, der Abstand zwischen den Gästen und Moderatoren wird vergrößert und das Produktionspersonal auf ein Minimum reduziert. Mit seinen Entscheidungen orientiert sich Radio Bremen an Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der zuständigen Behörden.

