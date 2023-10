Nestlé Deutschland AG

Nestlé feiert 10 Jahre Nestlé needs YOUth

Frankfurt am Main (ots)

Nestlé feiert den zehnten Jahrestag von "Nestlé Needs YOUth", einer Initiative zur Verbesserung der Berufschancen junger Menschen in einer Zeit steigender Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Über ein Jahrzehnt später expandierte die Initiative weltweit und unterstützte bisher mehr als fünf Millionen junge Menschen, darunter Landwirt:innen und Unternehmer:innen, beim Aufbau grundlegender Fähigkeiten und bei der Nutzung von Karrieremöglichkeiten. In seinem Nestlé Needs YOUth Impact Report erzählt Nestlé einige Geschichten von Menschen, die von dem Programm profitiert haben.

"Unser Ziel ist es, bis 2030 10 Millionen Jugendlichen den Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten zu erleichtern, und ich bin stolz auf die Wirkung, die wir bisher erzielt haben", sagte Laurent Freixe, CEO von Nestlé für die Zone Lateinamerika und Gründer der Initiative Nestlé Needs YOUth. "Durch dieses Jahrzehnt der Erfahrung haben wir gelernt, uns kontinuierlich an die sich wandelnden Herausforderungen anzupassen, mit denen wir sowohl als Unternehmen als auch als Weltbürger konfrontiert sind. Wir führen unser Engagement für die Unterstützung gegenwärtiger und künftiger Generationen für eine nachhaltige Zukunft fort."

Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) waren im Jahr 2022 noch rund 73 Millionen junge Menschen arbeitslos oder verdienten sehr niedrige Löhne. Während die Beschäftigungsfähigkeit ein grundlegender Aspekt des Programms bleibt, sind für junge Menschen weitere Herausforderungen entstanden, für die Nestlé Unterstützung anbieten kann.

Die Landwirtschaft befindet sich an einem Wendepunkt. Immer weniger junge Menschen sehen darin einen attraktiven Beruf. Das Durchschnittsalter der Landwirt:innen in vielen Regionen liegt bei über 50 Jahren. Auch der Klimawandel erschwert dies. Nestlé bemüht sich aktiv darum, Ansätze für eine Landwirtschaft aufzuzeigen, die gleichzeitig ein angemessenes Einkommen generieren und regenerative Praktiken fördern können.

