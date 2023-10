Nestlé Deutschland AG

Cleanup Days 2023: Nestlé Deutschland Kolleg:innen finden sich zu Aufräumaktionen zusammen

Auch in diesem Jahr haben sich Nestlé Kolleg:innen erneut zusammengetan, um rund um die Zentrale in Frankfurt Niederrad sowie die Werksstandorte in Osthofen, Neuss, Hamburg, Schwerin, Biessenhofen und Euskirchen Müll einzusammeln. Auch das Nespresso-Team in Düsseldorf plant eine weitere Aufräumaktion. Nestlé unterstützt hiermit den weltweiten "Cleanup Day", der Menschen dazu auffordert, aktiv zur Beseitigung von Müll und Umweltverschmutzung beizutragen.

Gemeinsam unterwegs für eine saubere Nachbarschaft

Zum fünften Mal in Folge fand der Cleanup Day der Nestlé Deutschland Zentrale in Frankfurt-Niederrad statt. Rund 60Kolleg:innen zogen in diesem Jahr mit Warnwesten, Handschuhen und Müllbeuteln los, um gegen die Umweltverschmutzung vorzugehen. Auch Alexander von Maillot, Vorstandsvorsitzender von Nestlé in Deutschland, nahm an der Aktion teil. Ob Plastikflaschen, Zigarettenstummel oder alte Verpackungen - alles, was in der Umwelt nichts zu suchen hat, wurde eingetütet. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Fast 100 Kilogramm Müll wurden zusammengetragen. Nach der Sammelaktion wurde dieser gut sortiert und fachgerecht entsorgt. Der Aktionstag bietet Nestlé Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, sich selbst regional zu engagieren und in der eigenen Nachbarschaft einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft zu leisten. Um die Organisation und Durchführung der freiwilligen Aktion kümmert sich das Nachhaltigkeitsteam von Nestlé Deutschland. "Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele motivierte Kolleg:innen mit dabei waren und sind davon überzeugt, dass einzelne Aktionen in Deutschland und auf der ganzen Welt zusammengenommen eine bedeutende Wirkung haben", sagt Andrea Schwalber, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Nestlé Deutschland.

