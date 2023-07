Nestlé Deutschland AG

Klaus macht ein Klimapraktikum: Kommunikationskampagne "Mission Klimaböden" startet in zweite Runde

Frankfurt am Main (ots)

Bis 2025 will Nestlé 20 Prozent und bis 2030 die Hälfte ihrer wichtigsten Rohstoffe aus regenerativer Landwirtschaft beziehen. Wie das geht? Nicht allein! Beispielsweise arbeitet Nestlé Deutschland mit dem AgriTech Unternehmen Klim zusammen, um ihre Treibhausgasemissionen gemeinsam mit ihren Lieferanten sowie Landwirtinnen und Landwirten durch regenerative Maßnahmen zu reduzieren. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt die Kommunikationskampagne "Mission Klimaböden". Die neuen Video-Inhalte drehen sich um den fiktiven Charakter Klaus, der in seinem "Klimapraktikum" die regenerativen Maßnahmen ganz genau unter die Lupe nimmt. Ziel der Kampagne: Interesse wecken, erklären und unterhalten.

"Mission Klimaböden" als Gemeinschaftsprojekt

2022 startete Nestlé Deutschland die Kommunikationskampagne " Mission Klimaböden". In den Videos zu sehen: Die engagierten Dorfbewohner des fiktiven Ortes "Treibhausen". Die Truppe erklärt auf anschauliche und zugleich amüsante Weise, welche regenerativen landwirtschaftlichen Maßnahmen Nestlé Deutschland gemeinsam mit Partnern umsetzt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Jetzt startet die Kampagne mit neuen Video-Inhalten in die zweite Runde, denn Ortsvorsteher Klaus macht ein Klimapraktikum. Während seines Praktikums trifft Klaus einen Experten des deutschen AgriTech Unternehmens Klim sowie einen Partner-Landwirt von Klim und lässt sich dieses Mal die regenerativen Maßnahmen ganz genau erklären. Klim unterstützt Nestlé-Lieferanten und deren Landwirtinnen und Landwirte dabei, durch regenerative Maßnahmen die Bodengesundheit auf ihren Äckern zu verbessern sowie die Artenvielfalt zu erhöhen. Das reduziert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen, welche Klim durch ihre eigenentwickelte digitale Plattform dokumentiert und vergütet.

Mit Klaus' Klimapraktikum will Nestlé Deutschland das Interesse für den Ansatz einer regenerativen Landwirtschaft wecken und neugierig machen. Daher der spielerische und unterhaltsame Zugang mit einem Augenzwinkern.

