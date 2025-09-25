Sky Deutschland

"Diese Ochsenknechts": Jimis Heimkehr und das Ende einer Gefängnis-Odyssee

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Backflash ins Jahr 2021: In einem Hotel in Kirchberg /Tirol lässt Jimi zum Auftakt der neuen Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen am Dienstag, 30. September, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) seine "besten Homies" zu einer großen Party anlässlich seines 30. Geburtstags anreisen und die Champagnerkorken knallen. Die Stimmung ist prächtig, bis ihm bei Abreise die Hotel-Rechnung präsentiert wird - der Auftakt einer Abwärtsspirale mit juristischen Konsequenzen, die Jimi sich nie hätte träumen lassen. Zurück in die Gegenwart: Jimi hat eine wochenlange Gefängnis-Odyssee durchgestanden. Doch die Familie ist für ihn da und begrüßt ihn nach der Haft und gestellter Kaution auf dem Chianinahof in Österreich. Hat Jimi aus seinen Fehlern gelernt und die Erfahrungen verdaut? Im Gegensatz dazu läuft das Leben seiner Geschwister in geordneten Bahnen: Wilson plant den Umzug in eine neue Wohnung in Berlin und Cheyenne und Nino zieht es nach Belgien zu einem Treffen mit zwei bekannten Beef-Koryphäen.

Die Jimi-Situation

"Als Jimi mit seinen Freunden angekommen ist, haben sie einen sehr guten Eindruck gemacht - leider wurde mein Vertrauen missbraucht!", gibt der Betreiber eines Tiroler Hotels zu Protokoll. Was ist bei Jimis ominöser Party zu seinem 30. Geburtstag vorgefallen, was nach so vielen Jahren für große Schlagzeilen sorgen wird? Nach Abreise hat sich Jimi auf ein jahrelanges hin-und-her mit Hotel und Behörden eingelassen, um die Zahlung einer fünfstelligen Rechnungssumme zu verzögern. Und er selbst? Der ist sich zunächst keiner Schuld bewusst: "Man kann natürlich viel behaupten. Es nicht zu bezahlen, war nie meine Intention!" Doch der worst case tritt ein: Jimi wird für den Vorwurf des schweren Betrugs verhaftet! "Es war eigentlich abzusehen. Man hat nur darauf gewartet, dass es passiert...", hatte Cheyenne offenbar schon frühzeitig eine Vorahnung, welche Konsequenzen Jimis ausschweifender Lebensstil haben könnte. Doch für Familie Ochsenknecht steht fest: Sie wollen Jimi helfen! Und dafür greift Cheyenne tief in die Tasche. "Ich habe gerade Jimis Kaution überwiesen, damit er heute rauskommt", bereitet sie Jimi den Weg, vorrübergehend auf den Chianinahof zu ziehen. "Ich hoffe, dass er nun merkt, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt", will auch Natascha ihren verlorenen Sohn wieder unter ihre Fittiche nehmen. Als Jimi endlich ankommt, hat er viel zu erzählen - über eine lange Gefängnis-Odyssee mit ungewissem Ausgang. "Wenn ich zwei Monate nicht arbeite, habe ich einen sechsstelligen Betrag verloren", macht er sich zudem sofort wieder Gedanken über seine Schulden. "Die Zeit im Knast hat mich auf jeden Fall geprägt. Da kann man schon schnell eine Panikattacke bekommen, du kommst ja nicht raus!", betont er und ist erleichtert, wieder im Kreis seiner Familie zu sein. Ein "Goldener Käfig", in dem er allerdings weiterhin gefangen ist...

Home sweet Home

Umzugsstress bei Wilson: War die alte Loft-Wohnung für das Leben zu zweit noch gut geeignet, zieht der frischgebackene Familienvater samt Tochter und Lebenspartnerin nun endlich in eine größere Bleibe. Viele Kartons werden gepackt, Möbel werden geschleppt - auf Wilson wartet eine Menge Arbeit: "Ich bin leider so oft in meinem Leben umgezogen, das hat nie wirklich Bock gemacht", ahnt er einiges auf sich zukommen. Doch die Vorfreude auf das neue Heim lässt allen Stress vergessen: Eine 138 Quadratmeter große Maisonett-Wohnung inklusive Dachterrasse in Berlin-Mitte! "Vier Zimmer - das ist ja schon ein gutes Upgrade", weiß Wilson den neuen Luxus zu genießen. Sein Lieblingszimmer: Die Gäste-Toilette im Urwald-Style! "Hier kann man einen abseilen wie Tarzan", lässt er tief blicken. Zum Glück hat Wilsons Freundin ein gutes Händchen für Dekoration und Wohnungseinrichtung, denn ihm ist klar: "Würde ich alleine umziehen, würde ich kein Zimmer streichen, darauf hab' ich keinen Bock." Wird der Umzug in die neue Wohnung klappen? Bei so viel Arbeitsstress kommt eine musikalische Abwechslung gerade recht: Wilson hat sich im Rahmen einer Social Media-Kooperation eine VIP-Lounge beim Musikfestival "Rock am Ring" gesichert, um ein paar bekannte Bands und Freunde zu treffen. Konnte der frisch gebackene Familienvater allerdings früher auf Festivals nach Herzenslust Party machen, muss er nun danach beim Aufpassen auf sein kleines Töchterchen hellwach sein!

Cheyenne und Nino auf dem Weg ins belgische Beef-Paradies

Das Jungbauernpaar ist auf dem Weg nach Koksijde in Belgien, um die beiden Betreiber des renommierten Steak-Restaurants "Carcasse" zu treffen und ihr hochwertiges Fleisch vom Chianinahof anzubieten. "Eine große Ehre, das muss man sagen", schwärmt Nino von der neuen Bekanntschaft und kann es kaum erwarten, mit den Beef-Koryphäen am Grill zu stehen. Sogar Cheyenne ist die Vorfreude ins Gesicht geschrieben und sie startet motiviert ins aufregende Belgien-Abenteuer. Als erstes steht ein lockerer Smalltalk an der gedeckten Tafel im Garten auf dem Programm - und zur Verwunderung von Cheyenne und Nino haben auch die Belgier Wind von Jimis Knast-Geschichte bekommen. "Es ist schon unangenehm, wenn das sogar in einem anderen Land Thema ist", findet Nino die Situation etwas peinlich.

Fotos über das SkyFotoweb

Erste Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen

zu sehen Trailer und weitere Infos zur Serie hier

B28 Produktion produziert die fünf Episoden von Staffel 4, Part II der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

"Diese Ochsenknechts" - Staffel 4, Part II ist exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.

Screener & Bildmaterial:

Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage.

Fotos über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Copyright Fotos: © Sky/B28

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell