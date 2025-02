Sky Deutschland

Das komplette Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen als Einzelspiele und in der Konferenz am Mittwoch live nur bei Sky Sport

Ab 17:45 Uhr melden sich Moderatorin Nele Ocik und Sky Expertin Marie-Louise Eta live aus München

Das Spitzenspiel Bayern gegen Frankfurt, Seriensieger Wolfsburg in Hoffenheim, Leverkusen gegen Bremen und HSV gegen Gladbach im Volksparkstadion

Die Auslosung des Halbfinals mit Turid Knaak als Losfee und Célia Sasic als Ziehungsleiterin am kommenden Montag ab 20:30 Uhr im Rahmen von "Nachspielzeit - die Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

Unterföhring, 10. Februar 2025 - Kann der VfL Wolfsburg den DFB-Pokal der Frauen zum elften Mal in Folge gewinnen? Vor dem Viertelfinale scheint der Weg zu einem erneuten Erfolg auf jeden Fall so steinig wie selten zuvor. Mit den "Wölfinnen" sowie dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, der TSG Hoffenheim und Werder Bremen ist noch die komplette Spitzengruppe der Bundesliga im Wettbewerb vertreten.

Sky Sport überträgt am Mittwoch alle vier Begegnungen des Viertelfinals im DFB-Pokals der Frauen live, drei davon exklusiv. Sämtliche Begegnungen werden um 18:30 Uhr angepfiffen und stehen Fans bei Sky Sport wahlweise als Einzelspiel und in der Konferenz zur Verfügung. Hannes Herrmann und Rachel Rinast führen durch die Konferenz.

Bereits ab 17:45 Uhr begrüßen Sky Moderatorin Nele Ocik und Expertin Marie-Louise Eta die Zuschauer live am Bayern-Campus in München und stimmen sie auf die Begegnungen ein. Dort treffen mit dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt der aktuell Zweite und Erste der Bundesliga im absoluten Spitzenspiel der Runde aufeinander. Parallel dazu sind Seriensiegerinnen des VfL Wolfsburg in Hoffenheim zu Gast und Bayer Leverkusen enpfängt Werder Bremen.

Komplettiert wird die Runde der letzten Acht vom Duell zwischen dem HSV und Borussia Mönchengladbach. Das Aufeinandertreffen ist nicht nur das der beiden letzten verbliebenen Zweitligistinnen, sondern findet auch vor großer Kulisse statt, wenn die HSV-Frauen erstmals im Volksparkstadion auflaufen.

Ab 20:30 Uhr folgt in "Alle Spiele, alle Tore" die Analyse aller Viertelfinal-Duelle.

Wie es im DFB-Pokal der Frauen weitergeht, erfahren die Zuschauer am Montag (17. Februar) ebenfalls live bei Sky Sport. Ab 20.30 Uhr findet im Rahmen von "Nachspielzeit - die Highlight-Show" die Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal der Frauen statt. Bei der Auslosung wird DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung & Diversität Célia Sasic die Ziehungsleitung übernehmen, Losfee ist die ehemalige Nationalspielerin und Sky Expertin Turid Knaak.

Die komplette Sendung einschließlich der Auslosung wird darüber hinaus auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.

Der DFB-Pokal 2024/25 bei Sky Sport

Sky Sport ist der Live-Partner des DFB-Pokals der Frauen. Pro Runde überträgt Sky Sport mindestens eine Begegnung live, ab dem Viertelfinale alle Spiele des Wettbewerbs. Das Halbfinale findet am 22. und 23. März statt, das Finale steigt am 1. Mai in Köln.

Darüber hinaus überträgt Sky Sport auch alle insgesamt 63 Partien des DFB-Pokals der Männer live. Weiter geht es dort mit den übrigen Viertelfinal-Begegnungen am 25. und 26. Februar, dem Halbfinale am 1. und 2. April sowie dem Finale am 24. Mai in Berlin.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen und die Halbfinal-Auslosung live bei Sky Sport:

Mittwoch:

17:45 Uhr: Vorberichte und die Sky Konferenz live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Moderatorin: Nele Ocik, Expertin: Marie-Louise Eta

Kommentar: Hannes Herrmann und Rachel Rinast

17:45 Uhr: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport 2

Kommentator: Dominik Müller, Reporterin: Nele Ocik

17:45 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 3

Kommentator: Timo Schäfers, Reporterin: Britta Hofmann

17:45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen live auf Sky Sport 4

Kommentator: Jari Schaller, Reporter: Martin Groß

17:45 Uhr: Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport 5

Kommentator: Marcel Meinert, Reporter: Sven Töllner

20:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" live auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

Montag, 17. Februar:

20:30 Uhr: "Nachspielzeit - die Highlight-Show" mit der Halbfinal-Auslosung des DFB-Pokals der Frauen auf Sky Sport Bundesliga + zusätzlich im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

