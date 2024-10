Sky Deutschland

Packender Zweikampf: Verstappen vs. Norris geht in die nächste Runde - der große Preis von Mexiko am Sonntagabend live auf Sky Sport

Vorberichte am Sonntagabend ab 19:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport F1

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Die Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock, Kommentator Sascha Roos und Moderator Peter Hardenacke

Für ein besonderes Rennerlebnis: Der Sonntag in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, "Pitlane Channel", "Data Channel", "Driver Tracker" und "Was hab' ich verpasst?"-Funktion.

Eine neue Ausgabe des Podcasts " Backstage Boxengasse" seit gestern verfügbar

Unterföhring, 23. Oktober 2024 - Viel Spannung und beste Unterhaltung bietet die Formel 1 in ihrem gerade erst begonnenen Saisonfinale. Beim Großen Preis der USA im texanischen Austin wurden Fans Augenzeugen eines hitzigen Duells zwischen Weltmeister Max Verstappen und Herausforderer Lando Norris - und ganz nebenbei fuhr Ferrari einen völlig unerwarteten Doppelsieg mit Charles Leclerc und Carlos Sainz ein.

Doch drehte sich nach dem Rennen alles um Norris' Überholmanöver vier Runden vor Schluss, das ihm zunächst den 3. Platz vor Verstappen verschaffte, eine daraus resultierende 5-Sekunden-Strafe ihn nach dem Rennen jedoch wieder hinter dem Niederländer zurückließ. Dass der 24-jährige Brite trotz frischer Reifen Verstappen überhaupt erst so spät überholen konnte, lag jedoch auch an der sehr starken Verteidigung des WM-Führenden. "So verteidigen kann nur Max", analysierte Dr. Helmut Marko im Gespräch mit Moderator Peter Hardenacke und Sky Experte Ralf Schumacher, gestand jedoch zugleich, dass es "für Herz- und Puls-Frequenz a bisserl viel" gewesen sei.

57 Punkte bei noch fünf ausstehenden Rennen - ein noch komfortabler Vorsprung Red Bulls, den sie zuletzt sogar etwas ausbauen konnten. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass Verstappen seit neun Rennen keinen Sieg mehr einfahren konnte. Der packende Zweikampf zwischen den beiden rivalisierenden Teams Red Bull und McLaren geht bereits am kommenden Wochenende, beim Großen Preis von Mexiko weiter.

Im zweiten Rennen des Triple Headers geht es somit auf das Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt. Weiterhin hält sich das Gerücht, dass Red Bull Pilot Sergio Perez im Rahmen seines Heimspiels seinen Rücktritt verkünden könnte. Der 34-Jährige konnte in dieser Saison nicht überzeugen, so dass sein Arbeitgeber derweil auch um die Konstrukteurs-WM bangt.

Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock auf das Rennen ein. Sascha Roos kommentiert alle Sessions in Mexiko-Stadt mit Sky Experte Ralf Schumacher zusammen live. Zusätzlich wird das Rennen außerdem in UHD/HDR angeboten.

Sendeplan für den Großen Preis von Mexiko auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 24.10.:

22:30 - 22:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

23:30 - 00:35 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 25.10.:

20:15 - 22:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training

22:30 - 23:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Teamchefs

23:45 - 02:00 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training

Samstag, 26.10.:

19:15 - 21:00 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training

22:30 - 00:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying

00:30 - 1:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 27.10.:

19:30 - 20:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte

20:55 - 22:45 Uhr: Formel 1 - Rennen

22:45 - 23:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews

23:30 - 00:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz

