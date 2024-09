Sky Deutschland

"Klitschko - Der härteste Kampf" von Kevin Macdonald - Start am 13. September, deutsche Fassung ab sofort zur Sichtung verfügbar

Sky Original Dokumentarfilm "Klitschko - Der härteste Kampf" mit exklusiven Bildern aus dem Privatarchiv der Klitschko-Brüder

Regie führt Oscar-Preisträger Kevin Macdonald ("Ein Tag im September", "Der letzte König von Schottland", "Der Mauretanier")

Eine Koproduktion von Docsville Studios, Sky Studios und Broadview Pictures für Sky

Die Sky Original "Klitschko - Der härteste Kampf" - ab 13. September exklusiv auf Sky sowie dem Streamingdienst WOW

6. September 2024 - Ab sofort steht die deutsche Fassung des Sky Original Dokumentarfilms "Klitschko - Der härteste Kampf" im Sky Media Village zur Sichtung bereit. Der Film bietet einen einzigartigen Zugang zum ehemaligen Schwergewichts-Boxweltmeister Vitali Klitschko und zeigt seinen Weg vom internationalen Boxsport bis zu seinem heutigen politischen Amt als Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew (Kyiv) - in einer dramatischen Zeit, in der die Stadt und das Land seit der russischen Invasion um ihre Zukunft in Freiheit kämpfen. In der Dokumentation kommen auch engste Vertraute und Familienmitglieder von Vitali Kitschko zu Wort, allen voran sein Bruder Wladimir. Die abendfüllende Sky Original Dokumentation startet am 13. September exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW.

Regie führt Kevin Macdonald, der für seinen Dokumentarfilm "Ein Tag im September" den Oscar® gewann und dessen Spielfilme wie "Der Mauretanier" und "Der letzte König von Schottland" ebenfalls vielfach ausgezeichnet wurden. Mit exklusiven Bildern aus den persönlichen Archiven der Klitschko-Brüder verbindet Macdonald die retrospektive Geschichte ihrer sowjetischen Kindheit und ihrer unvergleichlichen Sportkarriere mit aktuellen Aufnahmen, die der preisgekrönte Kameramann und Co-Regisseur Edgar Dubrovskiy ("Der Tinder-Schwindler") in der Ukraine, den USA und Deutschland gedreht hat. Diese zeigen, was nötig ist, um in Kriegszeiten eine Stadt und ein ganzes Land zusammenzuhalten.

Über "Klitschko - Der härteste Kampf":

Das Herzstück der Geschichte ist die bemerkenswerte Wandlung Vitalis vom Sporthelden zur politischen Galionsfigur. Er war das Gesicht der Opposition während der Maidan-Revolution 2014, kandidierte wenig später mit einem Anti-Korruptions-Programm zum Bürgermeister von Kiew - und gewann die Wahl. Verantwortlich für die Sicherheit der Millionen von Bürger Kiews, muss Vitali seitdem seine Führungsqualitäten in einem politjschen Amt unter Beweis stellen, während ihm die ganze Welt dabei zusieht. Ihm zur Seite steht sein Bruder Wladimir, der von Kiew aus seine internationalen Kontakte und Bekanntheit nutzt, um finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine zu organisieren.

Regisseur Kevin Macdonald zu seinem Film: "Wie so viele Menschen auf der ganzen Welt war auch ich schockiert und empört über die Aggression, das Morden und die mutwillige Zerstörung, die die russische Invasion der Ukraine verursacht hat. Ich wollte auf irgendeine Weise helfen - und ein Dokumentarfilm ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Ich bin Sky dankbar, uns ermöglicht zu haben, diesen Film zu drehen, manchmal trotz großer Hindernisse. Und den Klitschko-Brüdern möchte ich dafür danken, dass sie uns Zugang zu den privaten Winkeln ihres Lebens gewährt haben. Und dass sie uns zeigen, was Tapferkeit und Widerstandskraft wirklich bedeuten."

Facts:

"Klitschko - Der härteste Kampf" (OT: "Klitschko - More Than a Fight") Sky Original Dokumentarfilm, 99 Minuten, GB 2024; Regie: Kevin Macdonald; eine Koproduktion von Docsville Studios, Sky Studios und Broadview Pictures für Sky; Kamera und Co-Regie: Edgar Dubrovskiy; Produzenten: Lawrence Elman und Sophie Daniel; Executive Producer: Poppy Dixon und Hayley Reynolds (Sky), Vesna Cudic (Sky Studios), Christian Asanger und Felix Kempter (Sky Deutschland), Nick Fraser, Duncan Heath und Kevin Macdonald (Docsville Studios) und Leopold Hoesch (Broadview Pictures).

Ausstrahlung:

"Klitschko - Der härteste Kampf" ist ab 13. September auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW abrufbar und startet am gleichen Tag um 20.15 Uhr auf Sky Documentaries.

