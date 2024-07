Sky Deutschland

"Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst": Staffel 2 der HBO True-Crime Dokuserie startet im August auf Sky und WOW

Die Fortsetzung der Emmy-prämierten Dokuserie "Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst", deren Recherchen zur Verhaftung des Multimillionärs führten

Staffel 2 verfolgt im Detail und mit neuen Erkenntnissen den Gerichtsfall rund um den Mörder Robert Durst

Ab 31. August exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW

Unterföhring, 24. Juli 2024 - "Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst" Staffel 2 ist die atemberaubende Fortsetzung der Ermittlungen in der mörderischen Welt des Robert Durst - dem milliardenschweren Immobilienerben, der über drei Jahrzehnte hinweg des Todes von drei Menschen verdächtigt, aber nie des Mordes überführt wurde - bis Beweise aus der ursprünglichen HBO-Serie 2015 zu seiner Verhaftung in New Orleans führen. Die sechsteilige Staffel 2 startet nun am 31. August exklusiv auf Sky und WOW.

Über "Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst" Staffel 2:

Die Doku-Serie beschreibt die nächsten acht Jahre nach seiner Verhaftung, in denen Durst ausgeliefert und wegen des Mordes an seiner langjährigen Freundin Susan Berman vor Gericht gestellt wird. Die Serie verfolgt akribisch den Verlauf des Falles und bringt neues Material ans Licht - darunter Aufnahmen von Dursts Verhör nach seiner Verhaftung, Mitschnitte seiner Telefongespräche und Videobesuche aus dem Gefängnis sowie offene Interviews mit dem Richter, den Geschworenen, den Anwälten und Zeugen sowie mit Dursts langjährigen Freunden, Partnern und Familienmitgliedern. Die Serie setzt die Ausgrabung der weitreichenden Welt von Robert Durst fort, einem Mörder, der sich über dreißig Jahre lang der Justiz entziehen konnte ... und denjenigen, die in sein Netz gezogen wurden.

Facts:

"Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst" (OT: "The Jinx: Part Two") HBO Doku-Serie, 6 Episoden, rund 50 Minuten, USA 2024; präsentiert von HBO Documentary Films; eine Hit The Ground Running Produktion; Regie: Andrew Jarecki; Executive Producer: Zac Stuart-Pontier, Andrew Jarecki, Kyle Martin; Produzenten: Charlotte Kaufman und Sam Neave; Koproduzenten: Richard Hankin und Susan Lazarus. Für HBO: Executive Producer Nancy Abraham, Lisa Heller und Sara Rodriguez.

Ausstrahlung:

"Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst" Staffel 2 startet am 31. August mit einer Doppelfolge um 20.15 Uhr auf Sky Crime. Wöchentlich sind dann immer samstags zwei neue Folgen auf Sky Crime zu sehen und zeitgleich auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW abrufbar.

