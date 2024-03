Sky Deutschland

Das letzte Mal "Klopp vs. Pep"? Spitzenspiel Liverpool gegen ManCity am Sonntag in UHD - die Premier League live bei Sky Sport

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Das "Match of the Week" aus Anfield am Sonntag bereits ab 16:00 Uhr mit den Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein sowie Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld

Zusatzfeed "Data Zone" mit eigenem Kommentar auf Sky Sport 4

Interviews, Reportagen, Pressekonferenzen: Sky Sport News berichtet täglich live aus Liverpool

"Klopp - The Rise of the Reds" - Doku über Premier League Titel der Reds mit Jürgen Klopp 2019/2020 auf Sky Sport Premier League und auf Abruf

Vodcast/Podcast Klick&Rush mit den Hebel-Brüdern seit gestern verfügbar

Hintergrund-Einblicke vor der Partie aus der Kabine und dem Spielertunnel über die Social Media Plattformen von Sky Sport

Erstmals linear: Arsenal gegen Brentford als Game-Mode-Feed mit innovativer, dynamischer Führungskamera auf Sky Sport Premier League

Chelsea gegen Newcastle am Montag ab 20:50 Uhr

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 28. Spieltags der Premier League live

Nachholspiel AFC Bournemouth gegen Luton Town am Mittwoch ab 20:20 Uhr

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live - nur auf Sky Sport

Die Premier League live auf Sky oder WOW

Unterföhring, 8. März 2024 - Die ganze Fußballwelt blickt am Sonntag gespannt nach Liverpool, wenn in Anfield Jürgen Klopp und seine Reds auf Pep Guardiola und Manchester City treffen. Hierbei handelt es sich nicht nur um das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und seinem mit einem Punkt zurückliegenden Verfolger, es ist möglicherweise zugleich das letzte Duell zwischen den beiden Ausnahmetrainern, dessen Bilanz mit zwölf Siegen, sechs Unentschieden und elf Niederlagen knapp zugunsten Klopps ausfällt. Von allen Trainern, die mindestens vier Duelle mit Guardiola bestritten haben, kann lediglich Antonio Conte ebenfalls eine positive Bilanz gegen den Katalanen aufweisen (4 - 0 - 3).

Im Kampf um die englische Meisterschaft liefern sich der FC Liverpool, Manchester City und der FC Arsenal ein enges Rennen, das Klopp nach seinem verkündeten Abschied zu Saisonende nur zu gern für sich entscheiden würde.

Am vergangenen Spieltag ließ keines der drei Teams federn: Während die Cityzens einen 3:1-Sieg im Manchester Derby über United einfuhren, bejubelten die Reds in der 98. Minute das erlösende 1:0 von Darwin Nuñez gegen Nottingham Forest. Der FC Arsenal hingegen gab sich keine Blöße und fuhr beim 6:0 über Brentford - bei dem Kai Havertz erneut traf - einen weiteren Kantersieg ein.

Arsenal - Brentford erstmals linear als Game-Mode-Feed

Die Gunners legen am Samstagabend ab 18:20 Uhr auf Sky Sport Premier League gegen Brentford vor. Erstmals wird die Partie linear als Game-Mode-Feed mit innovativer, dynamischer Führungskamera übertragen. Die Zuschauer erhalten so die Möglichkeit, das Spiel aus einem ganz speziellem Blickwinkel zu verfolgen.

Liverpool - ManCity am Sonntag bereits ab 16:00 Uhr

Tags darauf am Sonntag begrüßen ab 16.00 Uhr die Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein sowie Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer zum "Match of the week" auf Sky Sport Premier League. Sky Q Kunden können die Partie zusätzlich in UHD genießen. Darüber hinaus wird auf Sky Sport 4 die "Data Zone" mit eigenem Kommentar angeboten. Ob Ballbesitz, die meisten Pässe oder Torabschlüsse - Statistikfreunde können in der Data Zone alles live verfolgen.

Über die Social Media Plattformen von Sky Sport erhalten die User außerdem einzigartige Hintergrund-Einblicke aus der Kabine und dem Spielertunnel.

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 28. Spieltags der Premier League live, u. a. Manchester United gegen FC Everton am Samstag ab 13:20 Uhr und FC Chelsea gegen Newcastle United am Montagabend ab 20:50 Uhr jeweils auf Sky Premier League. Die Partie AFC Bournemouth gegen Sheffield United ist für Sky Sport Kunden am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

Bis mindestens 2028 das Zuhause der Premier League in Deutschland

Sky Deutschland bleibt auch zukünftig das Zuhause der Premier League in Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Premier League und der WSL sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Die Premier League live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Der 28. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Manchester United - FC Everton live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Crystal Palace - Luton Town live auf Sky Sport live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Fulham live auf Sky Sport 7

16:00 Uhr: AFC Bournemouth - Sheffield United im Livestream auf skysport.de & in der Sky Sport App

18:20 Uhr: FC Arsenal - FC Brentford live auf Sky Sport Premier League als Game-Mode-Feed

Sonntag:

13:50 Uhr: Aston Villa - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: West Ham United - FC Burnley live auf Sky Sport 6

16:00 Uhr: "Match of the week" FC Liverpool - Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie "Data Zone" auf Sky Sport 4

Montag:

20:50 Uhr: FC Chelsea - Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:20 Uhr: AFC Bournemouth - Luton Town live auf Sky Sport Premier League (Nachholspiel vom 17. Spieltag)

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell