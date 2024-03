Sky Deutschland

"Diese Ochsenknechts": Party-Alarm und Ninos große Überraschung

"Unser Plan: eine Grundlage für heute Abend schaffen. Heute ist das erste Mal seit der Schwangerschaft, dass ich wieder mal feiern gehe ", kündigt Cheyenne große Partypläne an und das Stimmungsbarometer steigt in Folge 5 von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Montag, 11.03., 20:15 Uhr auf Sky und WOW)! Wie wird die Party-Fraktion die nächsten Nächte in Bars und Clubs überstehen? Natascha und Bärbel streifen derweil über den Hippiemarkt, denn noch immer ist kein Geburtstagsgeschenk für Cheyenne gefunden. Die Zeit drängt: Schon morgen ist der große Tag! Das ist auch Ninos großes Problem: Keine Geschenk-Idee weit und breit und zu allem Überfluss hat Cheyenne ihn tags zuvor auch noch mit einem Accessoire überrascht, was er sich schon immer gewünscht hat. Das lässt den Druck noch steigen und Ninos Hoffnung schwindet mehr und mehr.

Party-Fieber!

Für die erste große Party-Session des Urlaubs sollen endlich die angesagten Clubs der Insel angesteuert und das Tanzbein geschwungen werden. Natascha mahnt die Party-Meute allerdings zur Vorsicht: "Meine Kids kennen meine Einstellung: Ich stehe gar nicht auf Drogen oder zu viel Alkohol - das ist überhaupt nicht meine Welt!". Als um 3 Uhr nachts alle schon wieder zuhause sind, hat das einen klaren Grund: Nach der Party ist vor der Party! "Für einen sanften Start in den Party-Urlaub war das schon nicht schlecht, aber heute Abend ist eine bessere Veranstaltung", läutet Cheyenne sofort die nächsten Feierlichkeiten ein. Mit neun Leuten geht es Richtung Innenstadt von Eivissa. "Ich bin eine Mutter, die zeigt, dass nicht nur die Kinder Mittelpunkt in ihrem Leben sind", stellt Cheyenne klar und schon stehen die nächsten Drinks bereit. Wilson ahnt, was an diesem Abend noch auf ihn zukommt: "Großraumdisco bis zum Umfallen - das ist schon sehr anstrengend und sehr teuer. Da krieg ich so das Kotzen, wenn ich so Leute sehe mit Bottle Service, zehn Leute tragen Champagner und dann kommt da Feuerwerk raus". Dieses Gepose ist nichts für mich, da fühle ich mich unwohl.". Wenig später erreicht die Vorglühphase ihren Höhepunkt: "Wir trinken jetzt noch fünf Cocktails und dann geht es ab!", sieht Cheyenne sich schon auf der Tanzfläche. Und auch "Partytiger" Nino will es heute richtig krachen lassen: "Heute ist mir alles egal!", lautet sein Motto. Das lässt auch Oma Bärbel sich nicht zweimal sagen und Wilson ist sich sicher: "Omi geht mehr auf die Piste, als ich es mittlerweile tue." Dann ist es endlich soweit: Party on im Club - mit Katergarantie am nächsten Morgen!

Bling-Bling für Nino!

Cheyenne hat eine ganz besondere Überraschung für Nino besorgt und ist schon ganz aufgeregt: "Schon als wir verlobt waren, habe ich gesagt: Sollten wir irgendwann mal heiraten, schenke ich ihm eine Uhr." Jetzt ist der Zeitpunkt endlich gekommen, dem nichtsahnenden Nino das wertvolle Hochzeitspräsent nachträglich zu überreichen. "Ich bin echt gespannt, was er dazu sagt", hofft Cheyenne auf Begeisterung bei ihrem Ehemann. Nino ist komplett ratlos, als er die in eine Windel eingepackte Schachtel entgegennimmt - und fällt voller Freude aus allen Wolken: "Das ist Wahnsinn!". Genau die Vintage-Rolex, in die er sich schon vor Jahren in einem kleinen Laden auf Mallorca verliebt hat, baumelt jetzt an seinem Handgelenk. "Das Geschenk hat eine Geschichte und ist für die Ewigkeit", freut sich Cheyenne über ihren gelungen Coup und fällt Nino in die Arme, der auch noch eine liebevolle Gravur auf der Rückseite der Uhr entdeckt... ." Danke Schatz, aber ich check's immer noch nicht warum?", staunt Nino noch immer über das Geschenk. "Mein Hochzeitsgeschenk", so Cheyenne. Doch auch wenn Nino sich freut, fühlt er sich unter Druck gesetzt, denn er ist ohne ein Geburtstaggeschenk für Cheyenne nach Ibiza geflogen und der Countdown zum Ehrentag läuft. Als er sich am nächsten Tag auf die Suche begibt, fürchtet Cheyenne, dass Nino Überraschungsgäste am Flughafen abholt. "Wenn Jimi kommt, dann würde ich mich sofort einen Rückflug buchen. Geburtstag absagen und Tschüss", beschließt die 22-Jährige.

Shopping-Fieber!

Natascha, Bärbel und Ninos Mutter Petra haben einen bunten Hippiemarkt entdeckt und begeben sich auf die Jagd nach günstigen Schnäppchen. Die immer stylish gekleidete Bärbel hat sofort ein Auge auf ein paar ausgefallene Sonnenbrillen geworfen. "Äußerst exklusiv!", lautet ihr Kommentar und schon sitzt die nächste Hippie-Brille auf ihrer Nase. Tochter Natascha ist von der Lebenslust ihrer Mutter begeistert: "Das ist schon schön, dass meine Mama das noch erleben kann - sowas ist für alle eine Bereicherung." Doch ein Problem bleibt: Noch immer hat Natascha keinen Plan, was sie ihrer Tochter zum Geburtstag schenken könnte. Nino befindet sich im gleichen Dilemma: "Wenn es so weiter geht, sehe ich es kommen, dass ich morgen mit nichts dastehe", steigt langsam Panik in ihm auf. Als er in einem Laden einen lebensgroßen Ochsen in exklusiver Disney-Optik entdeckt, scheint er sein Wunschgeschenk gefunden zu haben: "Unglaublich! Wenn der bei uns im Hof stehen würde - das wäre der Wahnsinn!". Doch die Preisvorstellung des Händlers mit 8000 Euro sprengt sein Geburtstags-Budget deutlich. Hat Nino auf den letzten Drücker doch noch den rettenden Einfall?

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u. a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Acht Folgen immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

