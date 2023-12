Sky Deutschland

Zum Jahresabschluss der Bundesliga: alle Begegnungen des 16. Spieltags am Dienstag und Mittwoch live bei Sky Sport

Neben allen Einzelspielen zu den vier Anstoßzeiten zeigt Sky die parallel ausgetragenen späten Spiele wahlweise auch in der Original Sky Konferenz

Jeweils ab 17:30 Uhr stimmen Didi Hamann und Britta Hofmann am Dienstag, Lothar Matthäus und Michael Leopold am Mittwoch auf die Spiele ein

Exklusiv mit Sky Q: Dortmund - Mainz am Dienstag und Bayern - Wolfsburg am Mittwoch live auch in UHD/HDR

Die Bundesliga und 2. Bundesliga live auf Sky oder WOW erleben

Unterföhring, 18. Dezember 2023 - Morgen und übermorgen verabschieden sich die Bundesligisten in die Winterpause. Sky Sport überträgt alle neun Partien des letzten Spieltags des Jahres live, acht davon exklusiv. Wie gewohnt stehen alle parallel stattfindenden Partien wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Ab 17:30 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer*innen am Dienstag auf die Begegnungen des Abends ein. Zum Auftakt treffen in der früher Partie Werder Bremen und RB Leipzig aufeinander. Im Anschluss folgen die Spiele zwischen der TSG Hoffenheim und Darmstadt 98 sowie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05. Knapp ein halbes Jahr nach der verlorenen Meisterschaft am 34. Spieltag der Vorsaison hat der BVB die Chance, vor heimischem Publikum gegen den Gegner von damals den aktuellen Negativlauf in der Bundesliga zu durchbrechen und mit einem positiven Erlebnis in die Feiertage zu gehen.

Sechs weitere Partien stehen am Mittwochabend auf dem Programm. Ebenfalls ab 17:30 Uhr melden sich dann Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Michael Leopold aus dem Studio. Union Berlin und der 1. FC Köln treffen zur frühen Anstoßzeit im Kellerduell aufeinander. In den weiteren Partien des Abends steht vor allem die Tabellenspitze im Fokus, wenn unter anderem Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum, der FC Bayern beim VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg spielen. Komplettiert wird der Spieltag von den Begegnungen zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach sowie dem 1. FC Heidenheim und dem SC Freiburg.

Die Bundesliga und mit Sky oder WOW live erleben

Die Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Exklusiv mit Sky Q stehen zudem das "tipico Topspiel der Woche" sowie ein ausgewähltes Spiel des Nachmittags live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Topspiel am Samstagabend präsentiert Sky Sportdarüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Der 16. Bundesliga-Spieltag bei Sky:

Dienstag:

17:30 Uhr: Vorberichte und SV Werder Bremen - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:20 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 3

22:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

Mittwoch:

17:30 Uhr: Vorberichte und 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:20 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3

20:20 Uhr: VfB Stuttgart - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

20:20 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 5

20:20 Uhr: 1. FC Heidenheim - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6

22:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

