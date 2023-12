Sky Deutschland

Start der dritten Staffel "Diese Ochsenknechts" am 12. Februar exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW

Unterföhring (ots)

Acht neue Folgen des Sky Original Reality Formats geben wieder exklusive Einblicke in das Leben der prominenten Familie

Mit dabei sind Mutter Natascha, die Kinder Wilson Gonzalez und Cheyenne sowie deren Ehemann Nino und Großmutter Bärbel

Produziert wird die Reality-Dokumentation von B28 Produktion für Sky

Unterföhring, 18. Dezember 2023 - Am 12. Februar 2024 sind "Diese Ochsenknechts" endlich zurück und lassen die Zuschauer:innen erneut tief in ihr Privat - und Familienleben blicken. In acht neuen Folgen zeigt sich die Familie um Mutter Natascha, die Kinder Wilson Gonzalez und Cheyenne mit Ehemann Nino sowie Großmutter Bärbel, so privat wie noch nie - Von Familienzuwachs, Party-Exzessen auf Ibiza, Tourleben als Rockstar sowie den üblichen Familienstreitereien - und Versöhnungen. Die dritte Staffel der Sky Original Reality-Dokumentation ist exklusiv bei Sky und WOW zu sehen.

Über "Diese Ochsenknechts":

In Staffel drei gibt es einiges bei "Diese Ochsenknechts" zu feiern. Doch ein Familienmitglied fehlt dabei - die Versöhnung zwischen Jimi und dem Rest der Familie steht noch immer aus und sorgt weiter für Gesprächstoff. Doch obwohl die Fronten innerhalb der Familie verhärtet sind, halten Cheyenne und Natascha Kontakt zu Yeliz. Denn Jimis Tochter Snow gehört aus ihrer Sicht zur Familie und Natascha besucht ihre Enkelin in Hannover.

Die Vorfreude auf weiteren Familienzuwachs ist derweil enorm - Cheyenne und Nino erwarten Baby Nummer zwei. Doch dann kommt es unerwartet zu ernsten Komplikationen bei der Geburt. Als wäre das nicht schon herausfordernd genug, starten gleichzeitig bei Nino und Cheyenne auf dem Chianinahof die großen Bauarbeiten für den neuen Tierwohlstall.

Nach all den Strapazen heißt es Seele baumeln lassen und Sonne tanken. Mit Sack und Pack fliegen Natascha, Wilson, Cheyenne, Nino und die Kinder sowie Schwiegermutter Petra und Oma Bärbel der Sonne auf Ibiza entgegen. Sich auf gemeinsame Aktivitäten zu einigen sorgt für heiße Diskussionen. Doch eines ist sicher, es wird gefeiert bis zum Umfallen.

Wilson Gonzales lässt sein Musiker-Herz sprechen und tourt mit seiner Rockband "A Black Rainbow" durch Italien. Cheyenne blüht als Zweifach-Mutter, verantwortungsvolle Landwirtin und Influencerin auf. Zudem steht der erste große Job nach der Babypause für sie an. Natascha plant ihre eigene Beauty-Linie und schließt dafür einen Kosmetik-Deal ab. Oma Bärbel genießt ihr Leben in vollen Zügen. In ihrer Heimatstadt Fulda studiert sie neue Tanz-Choreografien ein, um die Männerherzen höher schlagen zu lassen.

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u. a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation"Asternweg", ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Ab 12. Februar 2024 immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

