"Unser Hof - mit Cheyenne und Nino": Schafpraktikum, Foodblogging-Event und Ninos Schmerz

Folge drei am Mittwoch, 6. Dezember bei Sky und WOW

Konnte Cheyenne die Geburt ihres Sohnes bereits erfolgreich hinter sich bringen, ist im Sommer und in der dritten Folge von "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" (zu sehen ab Mittwoch, 06.12. bei Sky und WOW) die älteste Dame am Hof an der Reihe: Kuh Cipriani erwartet ein Kälbchen. Doch irgendetwas stimmt nicht mit dem Nachwuchs! Wie geschickt Cheyenne sich wenig später beim Mäh-Contest auf dem Traktor und bei ihrem Praktikum als Schäferin anstellt, versetzt alle in Staunen. Ist die 23-Jährige jetzt endgültig auf dem Weg zu einer echten Bäuerin? Nino würde sich gerne mitfreuen, doch seine ständigen Rückenprobleme vermiesen ihm die Stimmung. Gut, dass zumindest ein sommerlichen Food-Blogging-Event auf dem Chianinahof für Gaumenfreuden sorgt.

Nino hat Rücken

"Ich bin 27 Jahre alt und habe schon massive Probleme mit meinem Rücken - Bandscheibenvorfälle und Facettengelenksathrose. Mein Vater hat fasst geweint, er hat das gar nicht glauben können", schlägt Nino Alarm. Die jahrelange Schufterei auf dem Hof bereitet ihm langsam aber sicher ernste Probleme, doch einen längerfristigen Arbeitsausfall kann sich der ehrgeizige Jungbauer eigentlich nicht erlauben. "Es war klar, irgendwann bekommt er seine Quittung dafür. Nur ist das jetzt ein scheiß Timing", sieht Cheyenne sogar die Fortschritte beim Stallbau in Gefahr. Kann die Lösung vielleicht ein Rollenwechsel sein? Nino übernimmt die Hausarbeit nebst Kinderbetreuung und es heißt ab sofort für ihn: Auf zur Physiotherapie! Cheyenne greift währenddessen zur Heugabel und kümmert sich um das liebe Vieh. Doch als es mit dem Stallbau weiter gehen soll, will Nino unbedingt wieder fit sein. Schließlich hat sich sogar sei großer Bruder Gerry angekündigt, um mit anzupacken. Mutet sich Nino am Ende zu viel zu?

Schafpraktikum mit Cheyenne und Gerald

Cheyenne und Schweigervater Gerald packen die Koffer und gehen auf Reisen: Ein Besuch auf einem Bio-Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern steht auf dem Programm! Eine große Schafherde ist der ganze Stolz des Hofes und flößt Cheyenne sofort ordentlich Respekt ein: "Okay, das sind richtig viele - Schafe, soweit das Auge reicht. Ich weiß ja gar nicht, was für ein Temperament die haben." Wird sie den Job als Aushilfs-Schäferin meistern und die Herde mit Hilfe von Kommandos an Hütehund Flora im Zaum halten können? Keine leichte Aufgabe, die zahlreichen Tiere von der Weide über eine gefährliche Straße bis in den heimatlichen Stall zu lotsen. Hier wartet schon die nächste Aufgabe: Einige Schafe müssen entwurmt werden und Cheyenne setzt die Injektions-Pistole an... .

Foodblogging @Chianinahof

Landwirtschaft soll cooler werden - das ist die Message von Cheyenne und Nino und daher ist es Zeit für ein hippes Hof-Event! Angesagte Food-Influencer und wichtige Geschäftskunden sind der Einladung des Jungbauerpaares gefolgt, um die Produkte des Chianinahofs mit ihren kulinarischen Künsten und Arrangements zu zelebrieren. Schnell ist der Grill angefeuert und feinste Köstlichkeiten aus dem Hause Ochsenknecht-Sifkovits warten auf die Gäste. "Unsere Produkte auch auf Social Media zu zeigen, ist sehr wichtig für uns - gerade auch für den deutschen Markt. Wir versuchen, neue Wege zu gehen und wollen ganz klar in eine Nische hinein - und die ist im Hochpreissegment", erklärt Nino seine Geschäftsstrategie und gibt den Startschuss für das sommerliche Business-Barbecue.

Wer mäht am besten?

Das Geld ist knapp bei Cheyenne und Nino, doch irgendwann soll trotzdem mal ein neuer Traktor angeschafft werden, um die Arbeitsabläufe auf dem Hof zu optimieren. Der örtliche Landmaschinen-Händler hat eine Idee: Wie wäre es mit einem Fahr-Contest mit Traktor und Grasmähgerät auf einer Wiese am Chianinahof? Nino ist sofort Feuer und Flamme und gibt auf der Hightech-Landmaschine ordentlich Gas. Doch auch Cheyenne will es sich nicht nehmen lassen, den großen Traktor auszuprobieren und dreht eine rasante Proberunde. Der Händler ist begeistert und stellt überrascht fest: "Cheyenne fürchtet sich vor nichts und hat ein super Gefühl beim Fahren - sogar eine Spur besser als Nino." Das will der stolze Jungbauer natürlich nicht auf sich sitzen lassen! Dann gilt es: Die Stoppuhr ist bereit, der Mäh-Contest steht an. Wird Cheyenne ihr großes Fahrtalent bestätigen können?

Ciprianis Kälbchen Nummer 17

Cheyenne und Nino haben es sich auf ihren Klappstühlen im Stall bequem gemacht: Nicht mehr lang, dann wird Mutter-Kuh Cipriani im biblischen Kuh-Alter von 18 Jahren nochmal ein kleines Kälbchen zur Welt bringen - ihr insgesamt 17. Nachwuchs! "Wir werden wieder Eltern", ist Cheyenne schon voller Vorfreude. Nach einer Traumgeburt dann aber nach wenigen Tagen der Schock: Das Kalb verweigert die Muttermilch! "Ein mega Drama - ich dachte, das Kalb wird sterben," hat Nino den worst case schon vor Augen. Doch dann naht die Lösung: eine Ammenkuh aus der Nachbarschaft! "Ich finde es schön zu sehen, wie die Landwirtschaft und die Tiere funktionieren - dafür bin ich sehr dankbar", fällt Cheyenne ein Stein vom Herzen.

Ausstrahlungstermine:

Immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf Sky Nature, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell