Rund 2,5 Mio. Zuschauer: Klassiker Borussia Dortmund gegen FC Bayern beschert Sky Spitzenquoten am Samstagabend

Mit 18,3 % Marktanteil in Zielgruppe der erfolgreichste Bundesliga-Samstag der bisherigen Saison

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Haben für ein fantastisches TV-Erlebnis gesorgt"

Unterföhring, 7. November 2023 - Das "tipico Topspiel der Woche" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern begeisterte erneut ein Millionenpublikum. Rund 2,5 Mio. Menschen verfolgten am Samstagabend den Klassiker, der in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 18,3% erreichte.

Damit war es der erfolgreichste Bundesliga-Samstag der bisherigen Saison auf Sky Sport.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Der Klassiker elektrisiert Fußball Deutschland - einmal mehr bestätigen dies die großartigen Einschaltquoten. Mit der Topspiel- und der Sky Next Generation-Produktion sowie der Reaction Show auf TikTok haben wir für ein fantastisches TV-Erlebnis gesorgt. Der Samstag war nicht zuletzt dank unserer meinungsstarken Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann ein voller Erfolg."

