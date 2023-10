Sky Deutschland

Fußball, Formel 1 und erstmalig Tennis - Sky plant drei weitere Sky Next Generation Übertragungen im November

Premiere: Erste Live-Tennisübertragung für Kinder und Familien von den Nitto ATP Finals in Turin

Zwei ausgewählte Kids Reporter kommentieren beim Halbfinale am 18. November gemeinsam mit Sky Kommentator Paul Häuser

Fünftes Bundesliga-Topspiel mit spezieller Live-Übertragung: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München am 4. November 2023, begleitet von Frank Buschmann und den Kids Reportern Ben (11) und Moritz (12)

Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi kommentiert von Jonas Friedrich und Sky Next Generation Reportern sowie Sophia Flörsch

Unterföhring, 20. Oktober 2023 - Die Erfolgsgeschichte von Sky Next Generation geht weiter. Insgesamt drei neue Sportübertragungen für Kinder und Familien sind im November geplant - Das Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München, der Formel 1 Grand Prix von Abu Dhabi und die ATP-Finals von Turin. Erstmalig wird Sky bei den Nitto ATP Finals eine Tennis-Übertragung speziell für Kinder und Familien produzieren und damit speziell diesen Zuschauern eine frische und unkonventionelle Übertragung in die Wohnzimmer bringen. Zwei ausgewählte Kids Reporter werden beim Halbfinale am 18. November live gemeinsam mit dem Sky Kommentator Paul Häuser kommentieren. Die beiden Kids Reporter werden das Geschehen beim Finalturnier, bei dem die acht besten Spieler des Tennisjahres gegeneinander antreten, mit viel Spontanität und Emotion begleiten und ihre persönlichen Eindrücke an junge Zuschauer vermitteln.

Am 4. November wird der Bundesliga-Hit zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München von den Nachwuchsreportern Ben (11) und Moritz (12) gemeinsam mit Frank Buschmann kommentiert. Im Rahmen der speziellen Übertragung werden Fitness-Influencerin Imke Salander und erstmalig Content Creator Nick Lösch den jungen Fans an den Bildschirmen besondere Geschichten rund um den Fußball aus dem SIGNAL IDUNA PARK präsentieren. Mit dabei ist auch wieder Schiedsrichter-Influencer Pascal "Qualle" Martin, der aktuelle Themen zum Klassiker aus Schiedsrichterperspektive beleuchten wird. Es ist bereits die fünfte Fußball-Übertragung auf Sky, begleitet von Kids Reportern.

Am 26. November sind beim Saisonfinale der Formel 1 erneut zwei Kids Reporter maßgeblich beteiligt und kommentieren das letzte Rennen gemeinsam mit Sky Kommentator Jonas Friedrich. Wie schon beim Großen Preis von Ungarn wird die Übertragung unterstützt von der aktiven Rennfahrerin Sophia Flörsch als Co-Kommentatorin.

Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland: "Nach Fußball und Formel 1 leisten wir jetzt auch im Tennis Pionierarbeit und erstmalig setzen wir Kids Reporter bei einem großen Tennis-Turnier ein. Zudem planen wir neben der klassischen Live-Übertragung beim Bundesliga-Klassiker und Formel 1 Saisonfinale weitere Sky Next Generation. Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer auch von diesen Übertragungen begeistert sein werden. Wir liefern mit Sky Next Generation einmal mehr den Beweis, dass wir unterschiedlichsten Zielgruppen bei Sky Sport eine einzigartige und moderne TV-Experience bieten."

