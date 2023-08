Sky Deutschland

"The Gilded Age" kehrt mit einem ersten Teaser und einer zweiten Staffel zurück zu Sky

Unterföhring (ots)

Ab 30. Oktober parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW

Acht neue Episoden

Von Julian Fellowes ("Downton Abbey")

Mit Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Louisa Jacobson

Die zweite Staffel der HBO-Dramaserie " The Gilded Age" von "Downton Abbey"-Macher Julian Fellowes kehrt am 30. Oktober mit einer achtteiligen zweiten Staffel zu Sky zurück. Die neuen Episoden sind immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW mit einer Folge pro Woche auf Abruf verfügbar. "The Gilded Age" steht wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung. Staffel eins ist ebenfalls über Sky Q und auf WOW abrufbar.

Über "The Gilded Age":

Die zweite Staffel von "The Gilded Age" beginnt am Ostermorgen 1883 mit der Nachricht, dass Bertha Russells (Carrie Coon) Bewerbung um eine Loge an der Academy of Music abgelehnt wurde. Während der acht neuen Episoden sehen wir wie Bertha Mrs. Astor (Donna Murphy) und das alte System herausfordert und daran arbeitet, in der Gesellschaft nicht nur Fuß zu fassen, sondern möglicherweise eine führende Rolle darin zu übernehmen. George Russell (Morgan Spector) nimmt unterdessen seinen eigenen Kampf mit einer wachsenden Gewerkschaft in seinem Stahlwerk in Pittsburgh auf. Im Brook House versucht Marian (Louisa Jacobson) weiterhin, ihren Weg in der Welt zu finden, indem sie heimlich an einer Mädchenschule unterrichtet, während Ada (Cynthia Nixon) zur großen Überraschung aller eine neue Beziehung eingeht. Natürlich ist Agnes (Christine Baranski) mit all dem nicht einverstanden. In Brooklyn beginnt die Familie Scott, sich von einer schockierenden Entdeckung zu erholen, und Tochter Peggy (Denée Benton) entdeckt durch ihre Arbeit mit T. Thomas Fortune beim NY Globe ihren Aktivistinnengeist.

Das amerikanische Gilded Age ("Vergoldete Zeitalter") war eine Zeit des wirtschaftlichen Wandels und technologischen Fortschritts, aber auch der politischen Korruption auf allen Ebenen. Gleichzeitig entstanden durch Millionen von Immigranten aus Europa in Städten wie New York City berüchtigte Armenviertel. "The Gilded Age" ist eine Koproduktion zwischen HBO und Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group.

Facts:

Originaltitel: "The Gilded Age", Historienserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2023. Creator, Autor, Executive Producer: Julian Fellowes. Executive Producers: Gareth Neame, David Crockett, Michael Engler, Bob Greenblatt, Salli Richardson-Whitfield. Regie: Michael Engler. Autorin und Executive Producer: Sonja Warfield. Cast: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran, Taissa Farmiga, Jack Gilpin, Simon Jones, Sullivan Jones, Celia Keenan-Bolger, Debra Monk, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O'Hara, Patrick Page, Harry Richardson, Taylor Richardson, Blake Ritson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, Nathan Lane, Audra McDonald, John Douglas Thompson, Ashlie Atkinson, Laura Benanti, Nicole Brydon Bloom, Christopher Denham, David Furr, Ward Horton, Matilda Lawler, Robert Sean Leonard..

Ausstrahlungstermine:

Ab 30. Oktober 2023 immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wöchentlich eine Episode. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Staffel eins ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar.

