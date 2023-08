Sky Deutschland

"And Just Like That..." erhält eine dritte Staffel

Unterföhring (ots)

Max verkündete soeben die Verlängerung der Serie

Das "Sex and the City"-Spin-Off von Michael Patrick King

Mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis

Staffelfinale am kommenden Donnerstag bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf

Max (HBO) verkündete soeben, dass die Serie " And Just Like That..." von Michael Patrick King, dem ausführenden Produzenten, für eine dritte Staffel verlängert wird. Die letzte Episode der aktuellen Staffel ist am kommenden Donnerstag um circa 9 Uhr über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Alle elf Episoden stehen wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab 20. September auf Sky Atlantic. Staffel eins von "And Just Like That..." ist ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar, ebenso alle Staffeln von "Sex and the City" und die beiden Filme.

Sarah Aubrey, Head of Original Content, Max: "Wir freuen uns sehr, dass 'And Just Like That..." seit dem Start der zweiten Staffel die Nummer eins und auch das bisher meistgesehene wiederkehrende Max-Original ist. Während wir uns dem mit Spannung erwarteten Staffelfinale am Donnerstag nähern, danken wir Michael Patrick King und seinem großartigen Team aus Autoren, Produzenten, Darstellern und Crew, die uns auch 25 Jahre später noch mit dynamischen Freundschaften und fesselnden Geschichten begeistern. Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, wohin die dritte Staffel unsere Lieblings-New Yorker führen wird."

Executive Producer Michael Patrick King fügt hinzu: "Wir sind begeistert, mehr Zeit im 'Sex And The City'-Universum zu verbringen und neue Geschichten über das Leben dieser sympathischen und aufstrebenden Figuren zu erzählen, die von diesen großartigen Schauspielern gespielt werden. Und einfach so... hier kommt Staffel drei."

"And Just Like That...", Staffel zwei, wurde von Vanity Fair als 'ideale Einführung in den Sommer' gelobt, von The Guardian als 'brillant anzusehen' und vom People Magazine als "sexy", "gewagt" und "knisternd" bezeichnet.

"And Just Like That..." wurde entwickelt und produziert von Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon. Zu den Drehbuchautoren gehören Michael Patrick King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg und Elisa Zuritsky. Regie führten unter anderem Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young und Julie Rottenberg. Die HBO-Serie "Sex and the City" wurde von Darren Star geschaffen und basiert auf dem Buch "Sex and the City" von Candace Bushnell.

Zum wiederkehrenden Cast der zweiten Staffel gehörten Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang und Alexa Swinton.

Ausstrahlungstermine:

Die finale Episode ab 24. August 2023 um circa 9 Uhr über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Ab 20. September 2023 auf Sky Atlantic. Staffel eins von "And Just Like That..." ist ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar, ebenso alle Staffeln von "Sex and the City".

