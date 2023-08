Die kanadische Anwaltsserie "Family Law" ab September bei Sky

Sky Deutschland

Anwältin Abigail kämpft nicht nur gegen ihre Alkoholsucht sonder auch darum, ihre Karriere und ihre Familie wieder in den Griff zu bekommen. Als Bedingung für ihre Bewährung ist Abby gezwungen, in der Kanzlei ihres entfremdeten Vaters zu arbeiten. An der Seite ihres Halbbruders und ihrer Halbschwester, die sie bislang nie getroffen hat, muss sie erstmals im Bereich Familienrecht arbeiten. "Family Law", die humorvolle Mischung aus Anwalts- und Familienserie ist ab 21. September immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen und ist parallel über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Staffeln zwei und drei werden direkt im Anschluss an Staffel eins ebenfalls auf Sky One und WOW ausgestrahlt.

Über "Family Law":

Im Focus von "Family Law" steht Abigail Bianchi (Jewel Staite, "Firefly"), eine hochbezahlte Anwältin für Personenschäden, die gut darin ist, anderen die Schuld zu geben - vor allem, wenn es um ihre eigenen Probleme geht. Nachdem Abbys Ehemann sie wegen ihres Alkoholkonsums aus dem Haus der Familie geworfen hat, geht sie auf Sauftour, erscheint betrunken vor Gericht und übergibt sich in den Schoß eines Mandanten. Die Bestrafung durch die Anwaltskammer erfolgt zügig. Sie wird suspendiert, muss eine Geldstrafe zahlen und darf nur dann wieder als Anwältin praktizieren, wenn sie einen älteren Anwalt findet, der bereit ist, sie für eine einjährige Probezeit als Mentorin zu nehmen.

Nur ein Mann ist bereit, dieses Risiko einzugehen - Harry Svensson (Victor Garber, "Titanic", "Argo"), der die führende Kanzlei für Familienrecht in der Stadt leitet. Er ist zufällig auch Abbys entfremdeter Vater, der Abby und ihre komplizierte Mutter für seine Sekretärin verlassen hat, als Abby sieben Jahre alt war. Jetzt muss Abby nicht nur für ihren Vater arbeiten, sondern auch mit ihren Halbgeschwistern: Daniel (Zach Smadu, "The Expanse"), aus Harrys späterer Ehe, und Lucy (Genelle Williams, "Spiral"), aus Harrys dritter Ehe. So beginnt die merkwürdige Dynamik an Abigails neuem Arbeitsplatz.

Abby versucht, ihr chaotisches Leben wieder in den Griff zu bekommen, während sie sich mit ihrer Familie auf drei verschiedenen Ebenen auseinandersetzen muss: Mit den Angehörigen ihrer Mandanten, mit der Familie, in die sie hineingeboren wurde, und mit ihrer eigenen Familie: ihrem Mann und ihren beiden Kindern, die sie alle unbedingt zurückhaben möchte. Abigail muss sich nicht nur in einem neuen Rechtsgebiet bewähren, sondern auch mit einer Familie arbeiten und Beziehungen zu ihr aufbauen, die sie kaum kennt. Die größte Herausforderung besteht darin, dass sie unter der Fuchtel des Mannes arbeiten muss, den sie ein Leben lang verabscheut hat.

Die kanadische Serie "Family Law" vereint humorvolles Familiendrama mit spannenden Justizfällen. Direkt im Anschluss an Staffel eins zeigt Sky auch die Staffeln zwei und drei. Den internationalen Vertrieb der Serie verantwortet Entertainment One (eOne).

Facts:

Originaltitel: "Family Law", Anwaltsserie, 10 Episoden, je ca. 45 Minuten, CAN 2021. Drehbuch: Susin Nielsen. Executive Producers: Jordy Randall, Tom Cox, Erin Haskett, Andy Mikita. Regie: u.a. Andy Mikita, David Frazee, Alysse Leite-Rogers, Jordan Canning, Mathias Herndl. Cast: Jewel Staite, Zach Smadu, Genelle Williams, Victor Garber, Lauren Holly, Bobbi Charlton, Luke Camilleri, Brenden Sunderland, Eden Summer Gilmore.

Ausstrahlungstermine:

Ab 21. September 2023 immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Staffel zwei ab 26. Oktober 2023 und Staffel drei ab 30. November 2023.

