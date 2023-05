Sky Deutschland

Sky Original "Last King of the Cross" im Juli bei Sky

Ab 4. Juli auf Sky und dem Streamingdienst WOW

Gangsterserie nach John Ibrahims gleichnamiger Bestseller-Autobiografie

Mit Tim Roth ("Reservoir Dogs") und Lincoln Younes ("Home And Away")

Der Einwanderer John Ibrahim erobert in den 90er-Jahren als Nachtclub-Mogul die Unterwelt von Sydney: Das Sky Original "Last King of the Cross" ist ab 4. Juli immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und steht parallel dazu über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf bereit. Die zehnteilige Crimeserie steht wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung.

Über "Last King of the Cross":

Als Kind einer armen libanesischen Migrantenfamilie hat John Ibrahim (Lincoln Younes) im australischen Sydney kaum Aufstiegschancen. Doch zusammen mit seinem Bruder Sam (Claude Jabbour) wird er zum Nachtclub-Mogul und erobert Sydneys Rotlichtviertel Kings Cross. Die aufwendig produzierte Gangsterserie von Sky entstand nach Ibrahims gleichnamiger Bestseller-Autobiografie.

In einer der Hauptrollen ist Tim Roth ("Reservoir Dogs") zu sehen. Autoren der Serie sind Kieran Darcy-Smith und Morgan O'Neill. Executive Producer sind Karl Zwicky, Ross Allsop, Alexandra Doering, Tom Misselbrook und Alexander Pettaras.

Facts:

Originaltitel: "Last King of the Cross", Crimeserie, 10 Episoden, je ca. 50 Minuten, AUS 2022. Drehbuch: Kieran Darcy-Smith, Morgan O'Neill, John Ibrahim, Jane Allen, Matt Nable, Alastair Newton Brown, James Pope. Regie: Grant Brown, Kieran Darcy-Smith, Catherine Millar, Ian Watson. Executive Producer: Karl Zwicky, Ross Allsop, Alexandra Doering, Tom Misselbrook, Alexander Pettaras. Darsteller: Tim Roth, Callan Mulvey, Lincoln Younes, Claude Jabbour, Matthew Nable, Justin Rosniak, Felicity Price.

Ausstrahlungstermine:

Ab 4. Juli 2023 immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie paralell über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln.

