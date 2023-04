Sky Deutschland

Trailer des Sky Original "Der Pass" veröffentlicht

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Die dritte und finale Staffel ab 4. Mai 2023 bei Sky sowie auf dem Streamingdienst WOW

Eine Produktion von W&B Television im Auftrag von Sky Studios

In den Hauptrollen Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek

Regie: Christopher Schier (Showrunner) und Thomas W. Kiennast

Drehbuch: Christopher Schier, Senad Halilbasic, Robert Buchschwenter

Produzenten: Oliver Vogel, Quirin Berg und Max Wiedemann in Koproduktion mit epo-Film

Executive Producer Sky: Quirin Schmidt

Trailer zu Download hier

Link zu Youtube: https://youtu.be/OlpwAag3nMM

Sky hat heute einen ersten Trailer der dritten und letzten Staffel von " Der Pass" veröffentlicht: Ellie Stocker und Gedeon Winter sind zu erbitterten Gegnern geworden. Ein Ritualmord führt zur Einberufung einer deutsch-österreichischen Soko und zwingt die beiden Gegner gemeinsam zu ermitteln. Das mehrfach ausgezeichnete Sky Original ist am 4. Mai 2023 um 20.15 Uhr in einer Doppelfolge, danach jeweils donnerstags in Einzelfolgen auf Sky One zu sehen sowie parallel über Sky Q dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar.

Über "Der Pass":

Nachdem Ellie Stocker und Gedeon Winter am Ende der zweiten Staffel zu erbitternden Gegnern geworden sind, führen die Ereignisse sie ein letztes Mal zusammen. Eine Reihe von rätselhaften Morden auf beiden Seiten der Grenze erschüttert die Region. Während beim Fall des Krampus-Mörders und bei Alexander Gössen ein Tatmuster erkennbar wurde, bleiben die Motive dieser Mordserie für die Ermittler zunächst im Dunkeln. Der Fall verlangt Ellie und Gedeon alles ab und konfrontiert sie mit ihrer eigenen Geschichte. Denn während sich Gedeon auf die Suche nach dem Peiniger aus seiner Kindheit macht, versucht Elli allen Widerständen zum Trotz, Gedeon der Korruption zu überführen, um die Wahrheit über den Mord an ihrer Kollegin Yela Antic ans Licht zu bringen. Die dritte Staffel von "Der Pass" stellt die Protagonisten auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit vor eine finale Entscheidung zwischen Vergeltung und Vergebung.

Faszinierende Charaktere, aufwendige Sets und ungewöhnliche Schauplätze in einer archaisch anmutenden Landschaft sind auch beim Dreh der dritten Staffel Ausgangspunkt für eine nervenaufreibende Mörderjagd. Das wohlbekannte, düstere Tableau wird um einen weiteren Archetyp eines Serienmörders gezeichnet, der zufällig mordet und mit den persönlichen Dramen der beiden Protagonisten verwoben ist.

Die acht Folgen von "Der Pass" wurden von W&B Television im Auftrag von Sky Deutschland produziert. Die Drehbücher zur Produktion von W&B Television haben Christopher Schier, Senad Halilbasic und Robert Buchschwenter geschrieben. Regie übernahmen Christopher Schier, der auch als Showrunner fungiert, sowie Thomas W. Kiennast, der zudem die Kameraführung verantwortet. Mit Kiennast hinter der Kamera hat Christopher Schier bereits beim hochgelobten und Grimme-Preis gekrönten Sky Original "Die Ibiza Affäre" zusammengearbeitet. Die W&B Television-Produzenten Oliver Vogel, Quirin Berg und Max Wiedemann produzieren im Auftrag von Sky Deutschland in Koproduktion mit epo-Film. Seitens Sky zeichnet erneut Quirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich, von Seiten W&B Television Stefan Mütherich.

Die neue Staffel von "Der Pass" wurde gefördert vom Fernsehfonds Austria (RTR), dem German Motion Picture Fund (GMPF), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem Filmfonds Wien und dem Land Salzburg. Den Weltvertrieb übernimmt Beta Film.

Facts:

Originaltitel: "Der Pass", Thrillerserie, D/A 2023, 8 Episoden á ca. 45 Minuten, Drehbuch: Christopher Schier, Senad Halilbasic, Robert Buchschwenter. Regie: Christopher Schier, Thomas W. Kiennast. Produzenten: Oliver Vogel, Quirin Berg, Max Wiedemann. Executive Producer W&B: Stefan Mütherich. Executive Producer Sky: Quirin Schmidt. Ko-Produzenten: Dieter und Jakob Pochlatko. Produktion: W&B Television. Ko-Produktion: epo-film. Cast: u.a. Julia Jentsch, Nicholas Ofczarek, Johannes Zirner, Martin Feifel, Lucas Gregorowicz, Frederic Linkemann, Felix Kammerer, August Diehl, Linde Prelog, Peter Miklusz, Stefan Hunstein, Victoria Mayer, Matthias Hack, Claudia Kainberger und Christian Baumann.

Ausstrahlungstermine:

Ab 4. Mai 2023, immer donnerstags um 20.15 Uhr. Zum Start in einer Doppelfolge, danach wöchentlich eine Episode ab 20.15 Uhr auf Sky One. Parallel auf Abruf über Sky Q und dem Streamingdienst WOW. Staffeln eins und zwei ebenfalls auf Abruf verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https//info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Studios:

Sky Studios ist die europäische Programmsparte von Sky.

Sky Studios entwickelt, produziert, beauftragt und finanziert Original Drama- und Comedy-Serien für die 24 Millionen Sky-Kunden und darüber hinaus. Aufbauend auf dem Erfolg der von der Kritik gefeierten Sky Originals, darunter der Emmy-Gewinner " Chernobyl" der Bafta-Preisträger " Patrick Melrose" und die internationalen Hits " Das Boot", " Riviera" und " Britannia", ist Sky Studios die neue kreative Heimat der sehenswerten Sky Originals, wie " The Rising", "Blocco 181" und " Souls" und " Funeral for a Dog".

Wir sind ein flexibles Studio, das nach den besten, noch nicht erzählten Geschichten sucht und dabei mit den besten Autoren, Produzenten und Talenten zusammenarbeitet, um den Zuschauern Geschichten zu bieten, die sie sonst nirgendwo finden.

Mit Auftragnehmern und Produktionskapazitäten in Großbritannien, Deutschland und Italien kennen wir die lokalen Geschmäcker in Europa besser als jeder andere und haben Pläne, unsere Investitionen in Originalinhalte bis 2024 mehr als zu verdoppeln, wobei wir von Comcast NBCUniversal voll unterstützt werden.

Außerdem entwickeln wir ein neues Fernseh- und Filmstudio, die Sky Studios Elstree, von denen erwartet wird, dass sie allein in den ersten fünf Jahren mehr als 2 000 neue Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Produktionsinvestitionen in Höhe von 3 Mrd. GBP im britischen Kreativsektor auslösen werden. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Cécile Frot-Coutaz als Chief Executive Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland.

Über W&B Television:

Wiedemann & Berg Film wurde 2003 von Quirin Berg und Max Wiedemann gegründet. 2010 folgte die Gründung der W&B Television. Beide Firmen sind seit Januar 2020 Teil der neu gegründeten LEONINE Studios. W&B Television hat sich als erstes Produktionsunternehmen im neuen Markt von Pay-TV und VoD positioniert. So entstand 2012 für Warner TV Serie die erste eigenproduzierte deutsche Pay-TV-Serie überhaupt, inzwischen gefolgt von zahlreichen Produktionen für internationale Streaming-Anbieter. Darunter das erste deutsche Netflix Original "Dark", die als Kult gefeierte Serie "4 Blocks" (Warner TV Serie), mit "Der Pass" eines der ersten Originals für Sky, "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie) und das neue Warner TV Original "German Genius". Bei Amazon Prime Video startet darüber hinaus demnächst die Serienadaption des Phantastik-Bestsellers "Der Greif" von Wolfgang Hohlbein.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell