Sky Deutschland

Sky Original Doku "Der Anschlag - Angriff auf den BVB" ab 10. April auf Sky und WOW

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Eine Produktion von Constantin Dokumentation im Auftrag von Sky Studios

Regie: Christian Twente ("Uli Hoeneß - Der Patriarch")

Zu Wort kommen u.a. Roman Weidenfeller, Julian Weigl, Marc Bartra und Hans-Joachim Watzke

Trailer hier auf Youtube

Bilder hier downloaden

Sky Original Dokumentarfilm, ab 10. April exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW

Unterföhring, 23. Februar 2023 - Ein Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vor dem Champions League Viertelfinale gegen AS Monaco sendet am 11. April 2017 Schockwellen ins Stadion des BVB, durch das Land, nach ganz Europa. Während die Polizei in alle Richtungen ermittelt, muss die Mannschaft schon am nächsten Tag zu einem umstrittenen Wiederholungsspiel antreten. Es sind dramatische Stunden und traumatische Momente, an die sich im Sky Original Dokumentarfilm "Der Anschlag - Angriff auf den BVB" Dortmund-Spieler, der Vereinspräsident und andere Beteiligte erinnern. Daneben berichten Polizisten und Ermittler von einem außergewöhnlichen Fall mit einer unglaublichen Wendung, und Journalisten ordnen das Geschehen aus ihrer Perspektive ein. Hautnah, gefilmt an den Orten des "True Crime". "Der Anschlag - Angriff auf den BVB" ist ab 10. April auf Sky zu sehen und mit dem Streamingdienst WOW abrufbar.

Über "Der Anschlag - Angriff auf den BVB":

Es ist der 11. April 2017. Wie immer bereitet sich die Mannschaft von Borussia Dortmund im Hotel l´Arrivée im Süden der Stadt auf das anstehende Spiel - das Champions League Viertelfinale gegen den AS Monaco - vor, um von dort mit dem Bus ins Stadion zu fahren. Auf dem Weg, nur wenige Meter vom Hotel entfernt, geschieht das Unvorstellbare: Ein Sprengsatz explodiert und trifft den Mannschaftsbus. Im Stadion warten 66.000 Fans auf den Anstoß, Millionen Zuschauer sitzen weltweit vor ihren Fernsehern - doch der Anpfiff verzögert sich. Unruhe kommt auf, die Atmosphäre wird immer angespannter. Bis Gerüchte und Spekulationen zur Gewissheit werden, die Nachricht um die Welt geht - und das Spiel schließlich abgesagt wird.

In emotionalen Interviews erinnern sich Dortmund-Spieler wie Roman Weidenfeller, Julian Weigl und Marc Bartra, BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke und andere Beteiligte an die traumatischen Momente des Anschlags und die dramatischen Stunden, die folgten. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, warum das umstrittene, schon für den nächsten Tag angesetzte Wiederholungsspiel tatsächlich stattfand - wollte die Mannschaft es und war sie bereit dazu? Waren es kommerzielle Interessen? Oder ein vermeintlicher Kampf gegen den Terror, dem man sich nicht beugen wollte?

Polizisten und Ermittler, die Spuren zunächst in alle Richtungen verfolgten, nur nicht in die richtige, schildern die Ereignisse darüber hinaus aus ihrer Sicht. Und der Film zeigt, wie allererste Mutmaßungen in einer Zeit der Unsicherheit - die Attentate von Paris, Nizza, Brüssel und Berlin waren in naher Erinnerung - zunächst von einem islamistischen Anschlag ausgingen, nach Bekennerschreiben dann das rechte und linke politische Spektrum in den Fokus geriet, ein rascher Fahndungserfolg aber ausblieb. Bis schließlich ein Dortmund-Fan aus Österreich einen Hinweis gab, der auf einen Täter und ein Motiv hindeutete, wie man es sich nicht hätte vorstellen können.

"Der Anschlag - Angriff auf den BVB" wurde von Constantin Dokumentation im Auftrag von Sky Studios produziert. Regie führte Christian Twente ("Uli Hoeneß - Der Patriarch"). Produzent für Constantin Dokumentation ist Jochen M. Köstler, Executive Producer Jan Klophaus. Executive Producer für Sky sind Christian Asanger und Marietta Gottfried.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus des BVB war eine singuläre Straftat. Noch nie war ein Spitzenverein im Profisport Zielscheibe eines Mordversuchs. Regisseur Christian Twente hat dieses bis heute unfassbare Verbrechen detailgenau rekonstruiert und erstmals eine Fülle von namhaften Protagonisten vor der Kamera dazu interviewt."

Jochen M. Köstler, Produzent und Geschäftsführer Constantin Dokumentation: "Hätte mir jemand vorher gesagt, was hinter dem Anschlag auf den BVB gesteckt hat, ich hätte es schlichtweg nicht geglaubt. Aber diese Geschichte hat für mich die Grenzen des Vorstellbaren gesprengt. Entstanden ist nun daraus eine Dokumentation, die in die Abgründe menschlichen Handels schaut und zeigt wie angreifbar wir alle sind. Die wirklich außergewöhnliche Täterermittlung und der Sieg des Guten ergeben in der Summe einen Reiz, dem ich vom ersten Moment an verfallen bin."

Facts:

Sky Original Dokumentarfilm, D 2023. Regie: Christian Twente; Autor / Showrunner: Markus Brauckmann; Produzent: Jochen M. Köstler; Executive Producer (Constantin Dokumentation): Jan Klophaus; Executive Producer (Sky Deutschland): Christian Asanger, Marietta Gottfried; Produziert von Constantin Dokumentation im Auftrag von Sky Studios.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell