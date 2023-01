Sky Deutschland

Die Serienversion der Kult-Vampir-Saga "Interview with the Vampire" ab 6. Januar exklusiv bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die siebenteilige erste Staffel ab 6. Januar auf dem Streamingdienst WOW und bei Sky

Ein Vampir erzählt seine epische Lebensgeschichte

"Game of Thrones"-Star Jacob Anderson als Vampir Louis

Von der Serienschmiede AMC ("Mad Men", "The Walking Dead")

Die Kult-Vampir-Saga " Interview with the Vampire", basierend auf dem Bestseller-Roman von Anne Rice, ist ab 6. Januar immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die siebenteilige Serie verlagert die Story ins New Orleans der Jazz-Ära und thematisiert die homosexuelle Beziehung zwischen Louis und Lestat. Die zweite Staffel wird ebenfalls bei Sky zu sehen sein.

Über "Interview with the Vampire":

Die Serie basiert auf dem Kultroman von Anne Rice und folgt der epischen Geschichte von Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) über Liebe, Blut und die Gefahren der Unsterblichkeit, die er dem Journalisten Daniel Molloy (Eric Bogosian) erzählt. Louis, der sich an den Beschränkungen des Lebens als Schwarzer im New Orleans des frühen 19. Jahrhunderts reibt, kann dem Angebot des verwegenen Lestat de Lioncourt (Sam Reid) nicht widerstehen, der ihm die ultimative Fluchtmöglichkeit bietet: die Aufnahme in seine Vampirgemeinschaft. Doch Louis' berauschende neue Kräfte haben einen gewalttätigen Preis, und die Einführung von Lestats neuestem Sprössling, dem Kindervampir Claudia (Bailey Bass), bringt die beiden bald auf einen jahrzehntelangen Pfad der Rache und Sühne.

Die US-Serienschmiede AMC ("Mad Men", "Breaking Bad", "The Walking Dead") macht Anne Rice' unsterbliche Vampir-Saga "Interview mit einem Vampir" zur Serie und erzählt sie völlig neu. Ausgehend von diesem Roman entspann Anne Rice seit 1976 ein ganzes Fantasy-Universum. Spätestens seit der Verfilmung mit Tom Cruise und Brad Pitt 1994 gewann der Roman endgültig Kultstatus. Die Serie gibt der Geschichte nicht nur Raum für ihre Zwischentöne, sondern rückt auch die in der Kino-Verfilmung nur angedeutete homosexuelle Beziehung zwischen Louis und Lestat in den Mittelpunkt. Gleichzeitig verlagert sie die Story ins New Orleans der Jazz-Ära und macht Louis vom Besitzer einer Sklaven-Plantage zum schwarzen Geschäftsmann. Selbst als Vampir kämpft "Game of Thrones"-Star Jacob Anderson (der graue Wurm) hier noch mit Rassismus und Ausgrenzung.

Als Creator, Showrunner und ausführender Produzent fungiert Rolin Jones, der bereits für "Friday Night Lights" und "Perry Mason" verantwortlich zeichnete. Mark Johnson ("Breaking Bad", "Better Call Saul", "Halt and Catch Fire") ist ebenfalls ausführender Produzent.

Facts:

Originaltitel: "Interview with the Vampire", Horror-Fantasy-Serie, 7 Episoden, je ca. 50 Minuten, USA 2022. Creator & Showrunner: Rolin Jones. Regie: Alan Taylor, Keith Powell, Levan Akin, Alexis Ostrander. Ausführende Produzenten: Mark Johnson, Rolin Jones. Darsteller: Jacob Anderson, Sam Reid, Eric Bogosian, Bailey Bass, Assad Zaman.

Ausstrahlungstermine:

Ab 6. Januar 2023 immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie " The White Lotus", " Irma Vep", " The Last Of Us" und " Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" und " House of the Dragon" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. " Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder " Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. WOW ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell