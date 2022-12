Sky Deutschland

Es weihnachtet bei Sky: Fantastische Film- und Serienpremieren und die schönsten Weihnachtsfilme aller Zeiten

Exklusive Serienstarts mit der dritten Staffel von "Die Wespe", der finalen dritten Staffel "His Dark Materials" und der dritten Staffel von "Der Doktor und das liebe Vieh"

Top Filmpremieren wie, "Der Kaiser", "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", "Downtown Abbey II - Eine neue Ära" und "Cyrano"

Pop-up Sender Sky Cinema Christmas vom 13. bis 26. Dezember

Exklusive Sky Original-Filme wie "Ein Junge namens Weihnacht" und "A Christmas Number One" und TV-Premieren wie "Weihnachten mit den Darlings" und "Meeting Mr. Christmas"

Über 30 Weihnachtshits von beliebten Klassikern wie "Der Polarexpress" und "Verrückte Weihnachten" über Erfolge wie "Der goldene Kompass" und "Charlie und die Schokoladenfabrik" bis hin zu Komödien wie "Bad Santa" und "Mein Schatz, unsere Familie und ich"

Alle Weihnachtsfilme und Premieren mit Sky Q und Streamingdienst WOW auf Abruf

12. Dezember 2022 - Dieses Jahr versüßt Sky schon die Vorweihnachtszeit mit den schönsten X-Mas Filmen aller Zeiten und den neuesten Film- und Serienhighlights. Bei exklusiven Serienstarts von "Die Wespe", "His Dark Materials" oder "Der Doktor und das liebe Vieh" ist für jeden etwas dabei. Vom 13. bis 26. Dezember zeigt der Pop-up Sender Sky Cinema Christmas über dreißig Weihnachtshits. Von Klassikern wie "Die Geister, die ich rief..." und "Verrückte Weihnachten" über Blockbuster wie "Der goldene Kompass" bis hin zu Komödien wie "Bad Santa" und "Mein Schatz, unsere Familie und ich". Außerdem gibt es zahlreiche Sky Original Weihnachtsfilme wie etwa die Buchverfilmung "Ein Junge namens Weihnacht". Für die ganz persönliche Besinnlichkeit zur Vorweihnachtszeit sind alle Filme und Premieren auf Sky Q und dem Streamingdienst WOW jederzeit abrufbar.

Egal ob romantische Wintergefühle, abenteuerliches Schneegestöber oder witziger Animationsspaß - Sky hat sie alle. Viermal Weihnachten feiern mit Stars wie Reese Witherspoon und Vince Vaughn in "Mein Schatz, unsere Familie und ich", mit Nicole Kidman, Daniel Craig und Christopher Lee in "Der goldene Kompass" einer Prophezeiung auf den Grund gehen oder in "Die Highligen Drei Könige" mit Seth Rogan, Joseph Gordon-Levitt und James Franco das Familienfest ganz neu definieren. Außerdem lässt sich durch die Stimmen von Oprah Winfrey und Keegan-Michael Key in "Bo und der Weihnachtsstern" das besinnliche Fest aus einer ganz neuen Perspektive erleben. Und auch Klassiker wie "Der Polarexpress" mit Tom Hanks laden auf Sky zu einer besinnlichen Vorweihnachtszeit ein.

Henry Lawfull schlüpft in dem Sky Original-Film "Ein Junge namens Weihnacht" in die Rolle des noch kleinen Weihnachtsmannes Nikolas, der auf seiner abenteuerlichen Reise eine fabelhafte Idee hat. Der bezaubernde Familienfilm mit Stars wie Kristen Wiig, Maggie Smith und Jim Broadbent läuft exklusiv auf Sky Cinema und auf Abruf. Außerdem verzaubern viele weitere Weihnachtshits wie "Der kleine Lord", "Gremlins - Kleine Monster", die Sky Originals "Der kleine Roald Dahl und die Maus" und "Last Train to Christmas" und die brandneuen TV-Premieren "Weihnachten mit den Darlings" und "Meeting Mr. Christmas".

Bei den Serien startet die Fantasy-Serie "His Dark Materials" mit der finalen dritten Staffel am 6. Dezember, die charmante Underdog-Comedy "Die Wespe" geht am 15. Dezember in die zweite Runde und die dritte Fortsetzung der Dramedy "Der Doktor und das liebe Vieh" beginnt am 24. Dezember.

Franz Beckenbauers Lebensgeschichte feiert mit "Der Kaiser" am 16. Dezember Weltpremiere. Außerdem ist das Musical-Drama "Cyrano" ab 21. Dezember, "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" ab 25. Dezember und "Downtown Abbey II - Eine neue Ära" ab 30. Dezember abrufbar.

Alle Weihnachtsfilme auf Sky Cinema Christmas:

A Christmas Break

A Christmas Number One

A Little Christmas Charm - Ein zauberhaftes Geheimnis

Arthur Weihnachtsmann

Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann

Bad Santa

Better Watch Out

Bo und der Weihnachtsstern

Charlie und die Schokoladenfabrik

Christmas Town

Christmas with the Darlings

Country Christmas - Ein Song für die Liebe

Der fabelhafte Mr. Blunden

Der goldene Kompass

Der kleine Lord

Der kleine Roald Dahl und die Maus

Der Polarexpress

Die Geister, die ich rief...

Die Highligen drei Könige

Die Prinzessin und der blinde Schmied

Die Schlümpfe - Eine schlumpfige Weihnachtsgeschichte

Die Tochter des Weihnachtsmannes

Ein Junge namens Weihnacht

Ein Tierarzt zu Weihnachten

Falling in Love at Christmas

Gremlins - Kleine Monster

Last Train To Christmas

Magische Weihnachten - A Very Nutty Christmas

Meeting Mr. Christmas

Mein Schatz, unsere Familie und ich

One Upon A Time In Bethlehem

Reindeer Games

Schöne Bescherung

Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe

Verrückte Weihnachten

Väterchen Frost - Der Kampf der Zauberer

Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiele

Wir sind keine Engel

