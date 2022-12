Sky Deutschland

Alexander Zverev feiert sein Comeback: der Diriyah Tennis Cup von Donnerstag bis Samstag live bei Sky

Unterföhring (ots)

Sky überträgt alle Einzel- und Doppelmatches des Einladungsturniers live

Neben Alexander Zverev gehen elf weitere Top-Profis an den Start, unter anderem auch Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev und Nick Kyrgios

Unterföhring, 6. Dezember 2022 - Über ein halbes Jahr nachdem er sich im Halbfinale der French Open schwer verletzt hat, feiert Alexander Zverev am Donnerstag sein Comeback. Beim Diriyah Tennis Cup wird er sich zum erstem Mal seit dem bitteren Aus gegen Rafael Nadal wieder mit den besten Tennis-Profis der Welt messen.

Neben Alexander Zverev sind Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Nick Kyrgios, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Cameron Norrie, Dominic Stricker und Stan Wawrinka mit von der Partie. Dem Sieger des Einladungsturniers in Saudi-Arabien winken eine Million US-Dollar Prämie.

Der Modus des zwölf Teilnehmer umfassenden Turniers sieht vor, dass die vier top-platzierten Profis ein Freilos für die erste Runde erhalten, die ebenso wie das anschließende Viertelfinale am Donnerstag ausgetragen wird. Die Halbfinals und das Finale finden an den beiden darauffolgenden Tagen statt. Für die acht Verlierer der Erstrunden- und Viertelfinalmatches ist das Turnier aber noch nicht beendet: sie tragen einen Doppel-Wettbewerb aus, dessen Halbfinale und Finale ebenfalls am Freitag und Samstag ausgetragen werden.

Die Auslosung der konkreten Paarungen erfolgt am Mittwoch. Sky überträgt dann ab Donnerstag bis Samstag sämtliche Matches der Veranstaltung inklusive eines Schaukampfes am Finaltag live im englischen Originalkommentar.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Tennis-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Tennis live erleben mit WOW

Mit WOW können Tennis-Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Der Diriyah Tennis Cup live bei Sky:

Donnerstag:

9.00 Uhr: 1. Runde, Einzel 1 live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

10.00 Uhr: 1. Runde Einzel 2 live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

11.00 Uhr: 1. Runde, Einzel 3 live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

12.00 Uhr: 1. Runde, Einzel 4 live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

14.00 Uhr: Viertelfinale 1 (Einzel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

15.00 Uhr: Viertelfinale 2 (Einzel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

18.00 Uhr: Viertelfinale 3 (Einzel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

19.00 Uhr: Viertelfinale 4 (Einzel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

Freitag:

14.00 Uhr: Halbfinale 1 (Einzel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

16.00 Uhr: Halbfinale 1 (Doppel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

18.00 Uhr: Halbfinale 2 (Einzel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

20.00 Uhr: Halbfinale 2 (Doppel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

Samstag:

14.00 Uhr: Finale (Doppel) live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

16.00 Uhr: Schaukampf live auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event

18.00 Uhr: Finale (Einzel) live auf Sky Sport Tennis

