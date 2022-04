Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Gesund und fit am Arbeitsplatz

Rutronik bietet seinen Mitarbeitenden eine umfassende Gesundheitsvorsorge

Ispringen (ots)

Ob Fitnessprogramm, Vorsorgeuntersuchung oder Schutz-Impfung - die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH unterstützt seine Mitarbeitenden mit verschiedenen Maßnahmen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Angestellten zu fördern.

Die Gesundheit steht an erster Stelle

Die Gesundheit der Mitarbeitenden steht für das inhabergeführte Unternehmen stets an erster Stelle. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich bei gesundheitlichen Fragen oder Problemen an den Betriebsarzt wenden. Zu den angebotenen Vorsorgeuntersuchungen gehören Sehtests, Blutuntersuchungen und Impfungen. Zusätzlich zur jährlichen Grippeschutzimpfung wurden den Rutronik-Mitarbeitenden 2021 an drei Erst- und Zweit-Terminen Inhouse Impfungen zum Schutz vor dem Corona-Virus an den Standorten Ispringen und Eisingen angeboten. Die gesamten Kosten und die Organisation übernahm das Unternehmen. Am 09. Februar 2022 hat das Unternehmen eine weitere Impfaktion durchgeführt, bei der nicht nur alle Mitarbeitenden die Möglichkeit erhielten, sich mit dem Impfstoff Biontech boostern zu lassen. Auch nahe Familienangehörige konnten sich die dritte Impfung sichern.

Zur präventiven Gesundheitsvorsorge gehört zudem die Ergonomie-Beratung am Arbeitsplatz zur Vermeidung von Rückenproblemen. Bei bereits auftretenden Problemen wird den Angestellten ebenfalls schnell und unkompliziert geholfen. Ein Physiotherapeut bietet jeden Mittwoch eine halbstündige Behandlung an. Im Sanitätsraum können die betroffenen Mitarbeitenden verschiedene Behandlungen in Anspruch nehmen. Dazu zählen physiotherapeutische- und osteopathische Behandlung, manuelle Therapie, manuelle Lymphdrainage, myofasziales Taping, Lösung von Verspannungen und Rückenschmerzen sowie eine Wohlfühl- oder medizinische Massage.

Immer in Bewegung

Rutronik geht im Bereich der Gesundheitsvorsorge noch einen Schritt weiter und setzt sich für die Fitness und Vitalität seiner Mitarbeitenden ein. Durch eine gezielte Bezuschussung können die Angestellten vergünstigt eine Mitgliedschaft in ausgewählten Fitnessstudios erwerben. Zudem gibt es eine Bezuschussung für das Angebot von qualitrain - einem Partner mit einem Netzwerk von über 3.000 hochwertigen Sport- und Gesundheitseinrichtungen deutschlandweit. Zum Angebot von qualitrain zählen Fitnessstudios mit Wellnessbereichen, Schwimmbäder und Yogakurse. Sogar Boulder- und Kletterfans kommen auf ihre Kosten, da beide Aktivitäten inkludiert sind und jedem einen abwechslungsreichen Ausgleich zum Arbeitsleben verspricht.

Spaß an der Bewegung fängt aber nicht erst beim Gang zum Fitnessstudio oder beim wöchentlichen Sportkurs an, sondern sollte direkt in den Arbeitsalltag integriert werden. Für viele Mitarbeitenden beginnt der gesunde Lebenswandel direkt beim Arbeitsweg. Rutronik bietet seinen Angestellten unter dem Motto "Rutronik bewegt Dich" ein Leasing-Fahrrad. Das Unternehmen fördert somit die alltägliche Bewegung an der frischen Luft mit dem schönen Nebeneffekt, dass dadurch auch die Umwelt geschont und der Verkehr entlastet wird.

Bei dem Kooperationspartner können die Mitarbeitenden verschiedene Fahrrad-Modelle leasen: von E-Bikes bis hin zu klassischen Fahrrädern. Die Leasing-Rate wird vom Brutto-Gehalt des jeweiligen Angestellten bezahlt, so profitieren die Mitarbeitenden von den Steuervorteilen.

Rutronik engagiert sich für die mentale Gesundheit

Krisen, Stress und nicht zuletzt die anhaltende Corona-Pandemie können sich negativ auf die psychische Gesundheit von Mitarbeitenden auswirken. Mit unterschiedlichen Maßnahmen engagiert sich Rutronik für die mentale Gesundheit seiner Angestellten mit dem Ziel, diese präventiv zu stärken und Betroffene zu unterstützen.

Bei Problemen und Stress können sich die Mitarbeitenden beispielsweise an eine Dipl.-Psychologin wenden, die sie per E-Mail oder telefonisch erreichen. Die Behandlung erfolgt anonym und die Kosten der Sitzungen werden von Rutronik übernommen.

Darüber hinaus arbeitet Rutronik mit dem Familienserviceunternehmen famPLUS zusammen, welches bei Kinderbetreuung, Pflegeberatung und psychosozialen Problemen berät, unterstützt und individuelle Lösungen erarbeitet. Die Kosten übernimmt Rutronik.

Mit diesen Maßnahmen setzt sich das Familienunternehmen Rutronik für ein gesundes, motiviertes und starkes Team ein.

Über Rutronik:

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.

